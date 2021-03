Arezzo, caso Guerrina Piscaglia: sopralluogo a Cà Raffaello e due frati pronti a parlare per revisione processo a padre Graziano

Luca Serafini 29 marzo 2021 a

Sopralluogo tecnico a Cà Raffaello, sette anni dopo, per studiare le celle telefoniche e scardinare la verità processuale che la Cassazione ha cristallizzato così: Gratien Alabi, vice parroco del paesino tra Toscana e Romagna, è l’assassino della parrocchiana Guerrina Piscaglia e ne ha fatto sparire il cadavere. Venticinque anni di carcere che sconta a Rebibbia.

“Sì, dopo Pasqua insieme al mio consulente, il professor Maurizio Cusimano, torneremo nei luoghi del caso Guerrina”, annuncia Riziero Angeletti, avvocato difensore del prete che anche la Chiesa ha deciso di defenestrare. “Sto lavorando all’istanza di revisione del processo, serve tempo, pazienza e occorrono elementi forti” prosegue il penalista di Rieti, noto ad Arezzo anche perché assiste come parte civile gli azionisti di Banca Etruria.

“La presenza dei telefonini di padre Graziano e della Piscaglia in uno stesso luogo e nello stesso momento, ricavata da tabulati e celle, è uno di quegli aspetti che abbiamo fortemente contestato nei processi celebrati ad Arezzo e a Firenze e sul quale intendiamo portare nuovi elementi.” Innamorata del prete, desiderosa di intraprendere con lui una nuova vita, la 49enne di Novafeltria, sposata con Mirco Alessandrini e madre di un figlio disabile, sparì il primo maggio 2014.

Si pensò ad una fuga. Poi a distanza di mesi, i primi sospetti su Alabi, prete congolese sui generis. Quindi le indagini e la raccolta di indizi che, messi tutti insieme, hanno schiacciato il sacerdote fino al terzo grado di giudizio. La difesa di Alabi tenta l’impresa di ottenere un nuovo processo. Non è facile come si è visto per Alberto Stasi (delitto di Garlasco) la cui istanza è stata ritenuta inammissibile.

“Prossimamente torneranno in Italia due religiosi che quel giorno erano in canonica a Cà Raffaello e che non sono stati mai sentiti in modo preciso su determinati aspetti” prosegue Angeletti. “Raccoglierò le loro dichiarazioni che possono assumere un rilievo importante, dato che nella ricostruzione dell’omicidio fatta in appello, si era parlato della canonica come del luogo del delitto. E comunque si tratta di testimonianze decisive da parte di persone che videro Gratien Alabi nei frangenti in cui si sarebbe consumato l’omicidio della Piscaglia, avvenuto, sempre per la ricostruzione, dopo che lei si era recata verso la canonica”.

I religiosi che saranno sentiti sono padre Giovan Battista e padre Silvano. Secondo l’avvocato potrebbero dunque rivelare cose non emerse nelle indagini e nel processo. Vedremo se l’acquisizione delle loro deposizioni avrà il potere, insieme agli accertamenti sul traffico telefonico del prete e della vittima, di sgretolare quella che per la giustizia è una certezza granitica.

Esasperato dalla figura della donna, non più in grado di gestirla, il sacerdote l’avrebbe eliminata, non si sa come, e se da solo o con complici. Mai trovato il corpo. Il grumo di bugie e gli indizi a carico del congolese, è stato reputato dai giudici sufficiente per la condanna. Punto cardine: l’sms di depistaggio arrivato sul cellulare di un prete, a Roma, estraneo alla vicenda ma amico di Alabi che lo aveva in agenda: messaggino spedito dal telefono della Piscaglia proprio quel primo maggio. La dimostrazione per gli inquirenti che Gratien iniziò subito a muoversi per intorbidire le acque dopo aver ucciso la donna.

IL LIBRO DI ANGELETTI

“Il processo indiziario. Indizio, sospetto e congettura al vaglio della giurisprudenza di legittimità”. E’ l’undicesimo libro scritto dall’avvocato Riziero Angeletti ed è nato sulla base della lunga esperienza professionale del legale, in particolare dopo il processo a Gratien Alabi. Con taglio critico Angeletti sviscera il tema della iper valorizzazione” degli indizi, spesso a suo dire tramutati in prove anche se non lo sono. Angeletti è difensore del marito di Samira, il marocchino accusato di omicidio a Rovigo. Corpo mai trovato.

