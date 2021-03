Arezzo, sanità: l'effetto dell'emergenza Covid sulle liste d'attesa per le prestazioni specialistiche

Sonia Fardelli 29 marzo 2021 a

L'emergenza Covid ha rallentato solo con qualche giorno in più di attesa le prestazioni e gli esami specialistici all'ospedale San Donato di Arezzo. Guardando la disponibilità per i vari esami e visite specialistiche monitorata dalla Asl e pubblicata nel sito ufficiale dell'Azienda si vede che per alcune prestazioni la disponibilità si è allungata di alcuni giorni, per altre si è addirittura ridotta rispetto allo scorso febbraio quando ancora la pandemia non era scoppiata.

Al 24 febbraio 2021 (ultimo aggiornamento disponibile) i tempi di attesa per una visita cardiologica sono stati di 5 giorni nella zona di Arezzo, Casentino e Valtiberina, di 8 nella zona Valdarno e di 17 nella zona Valdichiana. Il 17 febbraio 2020 per la stessa visita cardiologica i tempi di attesa erano di 9 giorni ad Arezzo, 9 giorni in Valdarno e 6 in Valdichiana. Per una visita ginecologica i tempi di attesa sono stati al 24 febbraio 2021 di 8 giorni ad Arezzo, 9 Valdarno e 7 Valdichiana, contro i 6 giorni ad Arezzo nel febbraio del 2020, 10 in Valdarno e i 9 in Valdichiana. Per una visita ortopedica si è passati dai 3 giorni di attesa nella zona di Arezzo del febbraio 2020, ai 9 del Valdarno e agli 8 nella Valdichiana ad un'attesa al 24 febbraio 2021 di 10 giorni ad Arezzo, 9 in Valdarno e 17 in Valdichiana.

Esattamente uguali i tempi di attesa per un elettrocardiogramma: 1 giorno ad Arezzo, 2 giorni in Valdarno e 1 in Valdichiana sia nel febbraio del 2020 che quest’anno. Si sono invece allungati i tempi di attesa per le visite oncologiche: 2 giorni nel febbraio del 2020 e 8 giorni nel febbraio del 2021. Più lunghi anche i tempi di attesa per le tac: 16 giorni per una al torace nel febbraio del 2021 e 5 nel 2020, 11 giorni per quella alla testa nel 2020 e 13 nel 2021, 8 giorni per quella addominale nel febbraio del 2020 e dai 13 ai 16 giorni nel 2021.

La spiegazione si può trovare nel è nel fatto che alcuni medici, a turno, vengono chiamati, soprattutto in queste settimane, per rafforzare il servizio nella bolla Covid e non possono essere negli ambulatori, questo può determinare un allungamento del tempo di attesa. E comunque al San Donato stanno cercando di non sminuire nessuno degli altri reparti che forniscono prestazioni al di fuori del Covid.

“Tutte le attività del nostro ospedale - dice il direttore del San Donato Barbara Innocenti - stanno proseguendo in maniera regolare e nessuna di queste è stata chiusa. Le liste di attesa per visite o esami specialistici sono nei tempi standard degli anni in cui non c'era in corso questa pandemia. Ci sono solo alcune piccole oscillazioni dovute a questa emergenza. Tutte le prestazioni sono comunque erogate e questo grazie al grande e straordinario impegno di tutti gli operatori del San Donato”.

Alcune unità operative sono state ridimensionate negli spazi, liberati per trovare altri posti letto ai pazienti colpiti da Covid, ma al momento nessuna prestazione è stata annullata, né si è ricorso, come successe nella scorsa primavera, ad altre strutture private, come il Centro chirurgico toscano. Tutte le chirurgie sono tornate in funzione al San Donato. Una situazione in cui l'ospedale aretino si trova a fare i conti con un'emergenza sanitaria che non ha precedenti. Lo stesso presidente del Comitato salute pubblica di Arezzo, Giancarlo Giusti, mette in evidenza questa situazione, che lui ha vissuto anche come paziente.

“Il reparto di Nefrologia è stato chiuso per garantire altri letti per i pazienti di Covid - dice - e alla Nefrologia sono stati riservati cinque letti in Medicina. Non so neppure se verrà mai riaperta. Riguardo alla dialisi al momento è rimasto tutto come prima. Abbiamo solo notato, come pazienti, una tendenza a cercare di risparmiare su tutto il materiale. E comunque la speranza e che si possa mantenere per la dialisi il livello attuale”.

