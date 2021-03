Risalgono i casi nell'Aretino: 152 e ci sono altri due morti. Gente senza mascherina, tre multati

29 marzo 2021 a

Risalgono i contagi nell’Aretino con altre due vittime: un uomo di 93 anni deceduto il 28 marzo all’ospedale San Donato e un uomo di 72 anni deceduto il 29 marzo, anch’egli al San Donato. I nuovi casi positivi in provincia di Arezzo, accertati dalle 14 di ieri alla stessa ora del giorno precedente, sono 152 su 658 tamponi. Erano stati 99 domenica scorsa. In tutta la Asl Toscana Sud Est i casi totali sono 264, di cui 70 in provincia di Siena e 42 in provincia di Grosseto. Nel capoluogo c’è ancora il maggior numero di positivi: 42 casi. Questi i dati negli altri comuni: Bibbiena 4, Bucine 10, Capolona 4, Castelfranco Piandiscò 9, Castiglion Fiorentino 2, Cavriglia 5, Chiusi della Verna 3, Cortona 1, Foiano 4, Laterina Pergine 12, Loro Ciuffenna 4, Lucignano 2, Marciano 1, Monte San Savino 4, Montevarchi 15, Ortignano Raggiolo 1, San Giovanni Valdarno 10, Subbiano 3, Talla 1, Terranuova Bracciolini 15.

Nel trend dell’ultima settimana, il picco si è registrato venerdì 26 marzo con 156 casi. I posti letto occupati in bolla Covid all’ospedale San Donato sono stabili a 105, così come i ricoveri in terapia intensiva sono stabili a 21. Le persone positive prese in carico in provincia di Arezzo sono 2.331, di cui a domicilio 1.900. Il numero di persone contatti stretti in quarantena sono 2.749. I guariti sono 65.

“La Polizia municipale ha emesso tre sanzioni da 400 euro per mancato uso delle mascherine”, ha fatto sapere il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli durante la consueta diretta streaming da Palazzo Cavallo, “È indice che ancora le persone non si sono convinte a portarle”. Ma non è l’unico provvedimento della Pm: domenica pomeriggio, nell’ambito dei numerosi controlli in centro indirizzati a verificare l’effettiva chiusura alle 18 delle attività di somministrazione, è toccato a un circolo a Saione finire sotto la stretta degli agenti. Al suo interno, infatti, tre persone si trovavano sedute a un tavolino mentre consumavano bevande. I provvedimenti a carico del gestore sono stati la sanzione amministrativi di 400 euro e la chiusura del locale per cinque giorni.

