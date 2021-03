Arezzo, vaccinazione Over 80 anche a domicilio. Il controsenso del...consenso: "Ritiene di essere incinta?"

Francesca Muzzi 30 marzo 2021 a

a

a

La Settimana Santa è tale anche per i vaccini agli Over 80. “Arrivano più dosi e si potrà andare a casa dei nostri pazienti”. A dirlo è il presidente dei medici aretini, Lorenzo Droandi che snocciola numeri importanti con una promessa: “Entro la fine di aprile tutti i nostri anziani avranno ricevuto la prima dose di vaccino”. Ma qualcuno ancora lamenta che non è stato chiamato e vorrebbe spiegazioni. Droandi risponde: “Succede anche a me. Ho pazienti che mi dicono, ‘perché dottore non mi ha ancora telefonato?’. Perché un medico ha molti pazienti tutti della stessa età e può capitare che uno arrivi prima e uno dopo. Dipende, ovviamente dalle condizioni di salute di ciascuno”.

Vaccini, Draghi “Possibile l'immunità in tutta Europa a luglio”

Questa settimana, stando comunque alle dosi di vaccino, il numero degli Over 80 aumenta. “Avremo cinque flaconi ciascun medico che equivalgono a trenta pazienti. Due di questi saranno utilizzati per i richiami, mentre altri tre per le prime dosi. Personalmente ho già anche selezionato le dosi che saranno effettuate in ambulatorio e che saranno due e un’altra invece sarà utilizzata per le persone a domicilio”. Ed è questa la novità più importante di questa settimana. “C’è stata l’autorizzazione a trasportare i flaconi fuori dall’ambulatorio - dice Droandi - Fino alla scorsa settimana era complicata la ricomposizione del prodotto, oggi invece hanno attuato un protocollo che sarà utilizzato proprio per riuscire a portarlo a domicilio. Certo, non sarà così semplice, perché sia in ambulatorio che fuori le dosi devono essere somministrate entro le sei ore, ma è comunque un bel passo in avanti anche se richiederà un grande sforzo”.

Vaccini in farmacia: ecco come avverrà la somministrazione secondo il protocollo del governo

Spiega Droandi: “Le vaccinazioni degli Over 80 si sono infatti inserite in tutto il lavoro quotidiano che abbiamo da fare e che non ha mai smesso di andare avanti. E’ decisamente uno sforzo importante, ma come ci ha chiesto la Regione lo porteremo avanti”. Con quelli che sono anche i controsensi di questa vaccinazione. A cominciare dal modulo di consenso: “Richiede tempo anche quello per compilarlo in ogni sua parte. Certo, sorrido ogni volta che devo riempire la domanda ‘ritiene di essere incinta?’ quando davanti ho una signora di più di 80 anni. Del resto il modulo di consenso è uguale per tutti. Però ci vuole del tempo per riempire anche questo”. Il report della Asl, venerdì scorso, riportava che in tutta la Asl Sud Est erano stati vaccinati 9.867 Over 80. Il totale della provincia di Arezzo e del capoluogo è di 30mila persone Over 80. Entro la fine di aprile, il dottor Droandi ha detto che riusciranno a dare a tutti la prima dose di vaccino. Entro maggio la seconda con la quale si concluderà il blocco degli Over 80.

Covid, ex dirigente Ema ad Agorà: "Il vaccino protegge per due anni" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.