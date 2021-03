Arezzo, arrestato babbo con pistola e droga dopo litigio con la figlia 17enne che chiama la polizia

30 marzo 2021 a

a

a

Babbo armato e in possesso di droga arrestato dalla polizia dopo la telefonata al 112 della figlia. E' successo ad Arezzo dove si è rivelato provvidenziale l'intervento del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Alle 22,30 al numero unico dell'emergenza è arrivata la chiamata di una 17enne reduce da un’animata discussione con il padre che non approvava la relazione sentimentale tra lei e un suo coetaneo. La preoccupazione della ragazza scaturiva soprattutto dal fatto che il padre, dopo il litigio, andava ad armeggiare nei pressi di un ripostiglio collocato nel giardino dietro l’abitazione e prendeva un oggetto rassomigliante ad una pistola che nascondeva subito nella cintura.

La ragazza, spaventata, si è allontanata dall’abitazione ed ha contattato subito la Polizia raccontando sommariamente quanto appena accaduto.

L’intervento immediato delle Volanti ha consentito di raggiungere presto l’abitazione ove gli operatori trovavano ancora all’interno il padre, bloccando così sul nascere eventuali propositi irrazionali.ù

Gli agenti sul posto hanno provveduto ad eseguire una perquisizione ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. volta a rinvenire l’arma segnalata. Effettivamente dopo un’accurata e meticolosa ricerca, estremamente difficoltosa per la vastità del luogo e la cospicua presenza di attrezzi da lavoro, venivano trovati varie parti di una pistola a tamburo, non registrata e priva di matricola, occultati in più punti della casa e del capanno esterno.

Durante l’attività di perquisizione venivano altresì rinvenuti e sequestrati due grossi involucri saldati in cellophane contenenti circa 1,5 kg di marjuana e anche una baionetta, che comunque per le sue caratteristiche è soggetta ad obbligo di denuncia all’Autorità di P.S.

L’attività di Polizia si è quindi conclusa con l’arresto di C.E. albanese di 49 anni pregiudicato e gravato anche da Avviso Orale emesso dal Questore della Provincia di Arezzo. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il Carcere di Arezzo a disposizione dell’autorità giudiziaria.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.