Arezzo, voglia di vacanze: dopo l'ottimismo di Draghi gli aretini prenotano per l'estate la barca a vela con skipper

“Io prenoterei le vacanze”. Con questa frase il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto ripartire le speranza e un po’ il lavoro delle agenzie di viaggio. Una tendenza che ha avuto i primi timidi riscontri anche ad Arezzo.

“Nel nord Italia c'è stata una corsa alla prenotazione già per le vacanze di Pasqua - dice Marco Serrandrei dell'Agenzia di Viaggi Fracassi ad Arezzo - con destinazione Canarie, che sono state le prime ad aprire al turismo. Da noi c'è più prudenza e gli aretini guardano direttamente alle vacanze estive. E comunque qualcosa sta cominciando a muoversi con prime prenotazioni: al 90% in Italia ed il restante 10% diviso tra Grecia e Spagna. Vanno al momento per la maggiore le case e gli appartamenti in affitto, dove magari la famiglia può in un certo senso isolarsi.”

E per questa estate 2021 c'è anche una nuova tendenza. “Vista la pandemia ancora in corso - spiega Serrandrei - molti aretini hanno scelto per le vacanze estive di noleggiare una barca a vela per isolarsi dal mondo e godersi una vacanza lontano dal contagio. L'hanno prenotata gruppi di giovani, ma anche famiglie. Nella barca ci possono stare mediamente sei persone, ogni cabina ha il bagno proprio e c'è la cucina. Molte volte lo skipper fa anche da cuoco. Il costo di affitto per una settimana di una barca che può ospitare sei persone è nell'altissima stagione di circa 4.400 euro, ovvero circa 700 euro a persona. Compreso skipper. Le località scelte sono la Sicilia, la Sardegna, la Grecia e la Corsica".

Piccoli movimenti dunque per le agenzie di viaggi, che comunque chiedono maggiore chiarezza al governo sugli spostamenti veramente possibili già da dopo Pasqua.

“Draghi ha detto io prenoterei le vacanze, ma non ha detto dove - sorride Andrea Schincaglia, presidente delle agenzie di viaggio aretine e lui stesso titolare della Reporter Live a San Giovanni - a mio avviso questa estate per le vacanze in Italia e in Europa non dovrebbero esserci problemi. Per tutto il resto del mondo, molto dipenderà anche dal ritmo delle vaccinazioni e dal certificato elettronico vaccinale che conterrà informazioni sul vaccino e sul Covid eventualmente contratto. Per il momento le richieste che abbiamo sono relative alle case in affitto.

Solo pochi pensano ai viaggi, uno solo mi ha chiesto informazioni per una vacanza in Giappone. Bene vanno gli agriturismi ed i bed and breakfast che in provincia di Arezzo contano già molte prenotazioni per l'estate. Ho presentato il sito della Valdambra con gli operatori del settore e mi hanno detto di avere già buoni contatti. Diciamo che il turismo fai da te è già ripartito, quello che ancora stenta a mettersi in moto è quello organizzato, i grandi viaggi ed i pacchetti turistici.”

Una situazione riscontrata anche da Marcello Comanducci, presidente di Arezzo In Tour: “Negli alberghi la situazione è ancora drammatica - dice - stanno cominciando a muoversi le prenotazioni nella struttura extre alberghiere. Da un grafico che abbiamo noi come fondazione si vede che dal 22 maggio in poi la curva delle prenotazioni comincia a salire con un picco che arriva all'ultima settimana di luglio e alla prima di agosto.

E comunque delle 900 strutture attive nel Comune di Arezzo nell'estate del 2019, hanno già riaperto i battenti solo 430 strutture, quindi ancora siamo ben lontani dall'essere a pieno regime.Come Arezzo In Tour abbiamo intenzione di avviare una campagna di promozione del territorio aretino con quei paesi che sono più avanti con le vaccinazioni, come l'Inghilterra ed Israele, la cui popolazione sarà la prima a riprendere i viaggi”.



