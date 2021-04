Arezzo, lite in condominio per una perdita d'acqua: prende a pugni la vicina di casa e viene denunciato

01 aprile 2021 a

Lite di condominio, cittadino egiziano aggredisce la vicina di casa. E' successo a Sansepolcro dove i carabinieri del Comando Compagnia biturgense hanno denunciato l'uomo.

Il contrasto è scoppiato per futili motivi, nello specifico la perdita d’acqua proveniente dall’appartamento della signora che nella notte aveva causato un parziale allagamento del vano scale. L'inconveniente ha fatto andare su tutte le furie l’uomo che si è scagliato contro la donna, in un primo momento aggredendola verbalmente, poi colpendola con una sequenza di pugni al volto.

La donna in lacrime ha quindi iniziato a urlare nella speranza che qualche condomino chiamasse i Carabinieri, il nordafricano avrebbe allora estratto un coltello dalla tasca minacciandola non di non rivolgersi alle autorità. La signora è riuscita a divincolarsi e fare rientro presso il proprio appartamento, ha poi chiamato il 112, giunto sul posto nei minuti successivi e identificato l’uomo che dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata dall’uso delle armi e lesioni personali. E' scattata la denuncia alla procura di Arezzo.



