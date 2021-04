Arezzo, Coronavirus: aprile inizia con 115 nuovi casi, un uomo di 61 anni morto e 128 persone ricoverate

01 aprile 2021 a

a

a

Un uomo di 61 anni è il primo deceduto per Coronavirus del mese di aprile in provincia di Arezzo. Marzo si è chiuso con 53 morti. Il bollettino dell'Asl sulla diffusione del Covid del primo aprile 2021 registra 115 nuovi casi su 1.167 tamponi. Il numero degli attualmente positivi è 2.186 con 91 guarigioni. In cura domiciliare ci sono 1.756 persone e in quarantena come contatti di casi sono 2.660.

All'ospedale San Donato ci sono 104 ricoverati nei reparti della bolla Covid e 24 pazienti in terapia intensiva.

La diffusione geografica dei nuovi positivi indica 48 casi nel comune di Arezzo, 9 a Terranuova, 7 casi nei comuni di Bucine, Cortona, San Giovanni, 6 casi a Monte San Savino, 5 a Cavriglia, 4 a Civitella, Laterina Pergine e Montevarchi, 2 Bibbiena, Lucignano, 1 caso nei comuni di Anghiari, Castiglion Fiorentino, Foiano, Loro Ciuffenna, Marciano, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.