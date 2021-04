Arezzo, bomba a mano ritrovata durante lavori nella canonica sulla Montagna di Cortona: intervento degli artificieri

01 aprile 2021 a

Bomba della seconda guerra mondiale trovata durante i lavori di manutenzione di una canonica in provincia di Arezzo. E' successo a Ruffignano località del comune di Cortona. L'ordigno, inesploso, è stato neutralizzato dagli artificieri dell’Esercito di Piacenza.

Il residuato bellico è stato trovato nella località della Montagna Cortonese durante i lavori del cantiere edile: la ditta incaricata della ristrutturazione ha rinvenuto un oggetto metallico che ha allarmato immediatamente gli operai e che li ha indotti a segnalare il ritrovamento alle forze dell’ordine.

A seguito della segnalazione, i Carabinieri di Cortona hanno immediatamente raggiunto il posto e successivamente messo in sicurezza l’area. Dopo il sopralluogo e gli accertamenti del caso si è scoperto che era una bomba a mano, nello specifico un modello N°36 di fabbricazione inglese, risalente al secondo conflitto mondiale.

Nella mattinata di oggi, giovedì 1°aprile 2021, gli artificieri del secondo Reggimento Genio Pontieri hanno raggiunto il luogo del ritrovamento provvedendo, dopo aver messo in sicurezza l’ordigno, al brillamento in un sito idoneo.

Il ritrovamento di questi ordigni - spiegano gli artificieri - è ancora oggi una minaccia in quanto tali oggetti risultano essere deteriorati dal tempo ed ancora più pericolosi alle sollecitazioni esterne. Per questa motivo, chiunque si imbatta in ordigni o presunti tali non deve mai toccarli ma avvisare prontamente le forze dell’ordine.



