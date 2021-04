Arezzo, ex badante va a rubare nella casa dove ha lavorato ma viene trovata dalla polizia con il kit di attrezzi: arrestato

01 aprile 2021 a

Va a rubare nella casa dove aveva lavorato come badante ma viene scoperta e arrestata dalla Polizia. E' successo ad Arezzo nella zona di Molin Bianco nella notte tra il 31 marzo e l'1 aprile. Al numero d’emergenza 112, è arrivata la segnalazione di un furto in atto nei pressi di via Baracca: era stata avvistata una donna scavalcare il cancello ed introdursi in una abitazione .

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo sono arrivate dopo pochi istanti sul posto ed immediatamente hanno rintracciato la persona segnalata.

Era una donna di 54 anni, aretina, trovata in possesso di diversi strumenti peculiari e pertinenti al reato che stava tentando di commettere: in particolare indossava dei guanti in lattice di cui uno si era leggermente lacerato molto probabilmente nel momento in cui scavalcava il cancello, ed ancora una torcia elettrica a batterie, delle tenaglie ed un martello.

Alla luce di questi fatti e considerato che la L.M. già aveva precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, è stata tratta in arresto.

Da una successiva e più approfondita ricostruzione dei fatti, si scopriva che la L.M. aveva precedentemente svolto le funzioni di badante proprio all’interno dell’abitazione in cui aveva tentato la commissione del furto.



