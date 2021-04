Arezzo, uccise figlia piccola che guardava i cartoni in tv: l'uomo ora sta meglio e il procedimento penale riprende

Luca Serafini 02 aprile 2021 a

In testa gli battevano forte anche tutte le insicurezze legate alla crisi Covid: lo ha rilevato la perizia psichiatrica. Il timore di perdere il lavoro, la paura di non essere in grado di sostenere la famiglia, di non poter tirare su quella bambina piccola, che uccise in un raptus di follia.

Era il 21 aprile 2020, prima ondata del Coronavirus, quando Billal Miah, 39 anni, originario del Bangladesh, da persona assolutamente normale si trasformò in carnefice. Un anno dopo, una nuova perizia afferma che l’uomo sta meglio, “è da ritenersi in grado di partecipare al processo a suo carico” e per questo il procedimento penale che fu bloccato per il “vizio di mente” dell’omicida, ora si riapre. Miah si trova nella Rems di Empoli, una residenza per l’esecuzione delle misure speciali, struttura che ha preso il posto dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Il gip Fabio Lombardo ha decretato la ripresa dell’attività giudiziaria: ci sarà un capo di imputazione, un’udienza preliminare, un giudizio. Anche se con tutta probabilità Billal Miah - difeso dall’avvocato Nicola Detti - non riceverà mai la condanna alla reclusione, dato che quando uccise la bimba era “incapace di intendere e di volere”.

Quindi non punibile. Premuroso, lavoratore, era giunto in Italia per dare sicurezza e prospettiva alla famiglia. Il lockdown, la cassa integrazione minarono la sua stabilità psichica. Mal di testa, fastidi, stranezze, nei giorni precedenti al 21 aprile. La moglie quella mattina era uscita e lui si scagliò sulla creatura, usando una lama molto particolare, un arnese etnico per la preparazione dei cibi. Il figlio maggiore, 12 anni, riuscì a scamparla: scappò per le scale ferito (tentato omicidio è l’altra accusa su Miah), mentre per la sorellina - tre anni e cinque mesi - non ci fu scampo. Poi l’uomo si buttò nel pozzo: solo lievi lesioni: fu arrestato.

A seguire l’evoluzione del caso psichiatrico è il dottor Massimo Marchi, che nella nuova relazione depositata al giudice rileva, a fronte della condizione psicopatologica molto complessa, evidenti progressi: “Il quadro clinico è parzialmente migliorato per una migliore aderenza alla realtà” , fino ad avere “qualche consapevolezza di avere un processo”. Era in preda ad uno “scompenso psicotico confusionario”, l’operaio, e interpretava la realtà in chiave sempre più pessimistica fino a temere di non poter più garantire il sostentamento della famiglia.

Originari del Bangladesh, erano a Levane dal 2019 provenienti da Palermo. Lui lavorava in una ditta di metalli. E la sua attenzione distorta, dice lo studio psichiatrico, fu canalizzata verso la piccola, percepita come la più fragile ed esposta ai possibili rischi. Aggredita e uccisa mentre guardava i cartoni animati.

