Arezzo, Coronavirus: tornano a salire i nuovi casi +133 e cresce il numero dei ricoverati in ospedale. Morta una donna

La curva dei contagi non accenna a perdere forza: altri 133 nuovi casi di Coronavirus ad Arezzo e provincia registrati oggi, venerdì 2 aprile 2021. Ieri erano stati 115. Negli ultimi due giorni di marzo si era registrato un calo, con 77 e 88 casi, ma il contagio è ancora vigoroso nel territorio aretino.

Dove un'altra persona è morta: una donna di 83anni. E' la seconda vittima del mese di aprile dopo che a marzo i decessi sono stati 35. Sotto pressione l'ospedale San Donato con i ricoverati in bolla Covid saliti a 110 e 24 pazienti in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 2.194. si registrano 116 guarigioni, in cure domiciliari 1.767 aretini e in quarantena come contatti stretti di casi 2.636 persone.

Nella distribuzione geografica dei nuovi positivi, nel comune di Arezzo ce ne sono 39, quindi in doppia cifra San Giovanni con 17, seguono i comuni di Bucine e Montevarchi con 8 casi, 7 a Castelfranco Piandiscò, Cortona e Terranuova. Segue con 5 casi Cavriglia, 4 Bibbiena e Monte San Savino, 3 Laterina Pergine, 2 Anghiari, Foiano, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Pratovecchio Stia, Sansepolcro. Altri comuni con un solo caso.

