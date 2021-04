Arezzo, assalto di Pasquetta alla banca Chianti di Ambra: banditi portano via il bancomat con 40 mila euro

05 aprile 2021 a

Ladri in azione nella notte tra Pasqua e Pasquetta ad Ambra nel comune di Bucine. I malviventi hanno portato via il bancomat dell'agenzia di Chianti Banca Credito cooperativo. All'interno pare vi fosse una somma tra i 30 e i 40 mila euro ma i riscontri sono in corso.

Ad agire sarebbero state tre persone, in via Trieste, alle 3.50 circa. Il commando ha scardinato l'infferriata, sfondato il vetroe divelto la colonna atm per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bucine e il Nucleo operativo della compagnia di San Giovanni Valdarno che conducono le indagini.

