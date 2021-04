Morti all'Archivio di Stato, undici rinviati a giudizio: processo al via a luglio

06 aprile 2021 a

Rinvio a giudizio per undici dei tredici indagati per la tragedia dell'Archivio di Stato di Arezzo. La decisione del gup del tribunale di Arezzo Claudio Lara è stata emessa al termine dell'udienza preliminare che si è conclusa oggi, martedì 6 aprile. Per due indagati che si erano occupati del collaudo dell'impianto nel 2006 il giudice ha disposto il non luogo a procedere. La prima udienza del processo per omicidio colposo è stata fissata per il 7 luglio 2021. Piero Bruni e Filippo Bagni morirono il 20 settembre 2018, asfissiati dal gas Argon, fuoriuscito per un malfunzionamento dell'impianto. Quella mattina i due impiegati dell'Archivio di Stato erano scesi nel locale caldaia per capire perchè fosse scattato l'allarme anti incendio.

