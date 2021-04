Arezzo, nuovi autovelox: installazione allo studio del Comune

08 aprile 2021 a

Il Comune di Arezzo pensa agli autovelox. A fronte di centinaia di segnalazioni di cittadini, ecco allo studio un piano per aumentare la sicurezza e ridurre la velocità. Maggiore illuminazione degli attraversamenti pedonali e nuovi autovelox anche sulle regionali e sulle statali. “La nuova normativa” spiega l’assessore comunale a traffico e mobilità Alessandro Casi “prevede che le postazioni di autovelox possano essere installate anche nelle strade statali e regionali. Per il territorio aretino ci sono diverse situazioni critiche”. Le postazioni per il rilevamento elettronico della velocità potrebbero quindi essere collocate a Ceciliano, San Giuliano, Rigutino, Pratantico, Giovi, Olmo e Indicatore. Sono queste le zone da dove i residenti a più riprese hanno chiesto maggiore sicurezza, stanchi di veder sfrecciare le auto a tutto gas. Di mezzo c’è la sicurezza dei pedoni ma anche il rischio di incidenti stradali. “Non escludiamo” ribatte Casi “come amministrazione di installare alcune postazioni. Ci tengo a precisare che non è un modo per ‘batter cassa’. Se infatti gli automobilisti alla guida rispettano i limiti di velocità, gli autovelox non scatteranno e non saranno rilevate sanzioni”. Oggi lungo le strade cittadine gli autovelox funzionanti sono sul raccordo nel tratto di via Don Minzoni in entrambe le direzioni di marcia e nel raccordo che collega all’autostrada all’altezza di San Giuliano. Le altre postazioni, precedentemente installate sono state dismesse proprio dalla normativa che adesso però appare superata. Sulla strada 71 quindi potrebbero spuntare gli autovelox se andrà avanti quella che Casi chiama “la rivoluzione per la sicurezza stradale”. Al vaglio infatti anche l’installazione di lampioni per illuminare maggiormente le carreggiate e gli attraversamenti pedonali, ma anche la realizzazione di nuove rotatorie come quelle progettate a San Leo e ad Agazzi.

