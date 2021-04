Arezzo, chiusa la statale 73 "Senese Aretina" per un incidente

08 aprile 2021 a

a

a

La strada statale 73 “Senese Aretina” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto al km 142,000 all’altezza del comune di Arezzo. Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone. Nell'impatto sono stati coinvolti tre uomini, solo uno di loro ha necessitato di cure mediche ed è stato trasportato in codice giallo con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Le Scotte di Siena.

Per poter permettere la rimozione dei mezzi e ripristinare le condizioni di sicurezza sono momentaneamente attive delle deviazioni:

- in direzione Sansepolcro, il traffico viene deviato verso lo svincolo al km 141,950 con rientro sulla statale al km 143,600.

- in direzione Siena, il traffico viene deviato verso lo svincolo -Arezzo- al km 142,300 per rientrare sulla statale al km 141,300.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine per il ripristino della regolare transitabilità nel più breve tempo possibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.