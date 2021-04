Arezzo, party con droga vicino al castello caro a Dante Alighieri. Serie di attività dei carabinieri in Casentino

10 aprile 2021 a

Droga rinvenuta dai carabinieri nei pressi del castello di Romena, luogo legato alla figura di Dante Alighieri che qui soggiornò. Sono stati i militari della stazione di Pratovecchio Stia ad intervenire in seguito ad una segnalazione.

Chi stava consumando la sostanza stupefacente, si presume un gruppo di giovani, è riuscito ad allontanarsi nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce, ma a terra è rimasta la droga: marijuana e hashish. Happening a base di fumo andato a monte, quindi, nella suggestiva località dantesca.

Nella serata di venerdì 9 aprile invece tre giovani casentinesi sono stati trovati in possesso di 20 grammi di marijuana tra Poppi e Castel San Niccolò dai carabinieri delle stazioni dei rispettivi paesi. Successivamente, il fornitore della sostanza è stato oggetto di perquisizione: a casa ne aveva un etto pronta per lo spaccio. E' stato arrestato.

La Compagnia Carabinieri di Bibbiena ha registrato come il periodo di restrizioni per il Covid non abbia indebolito il fenomeno del consumo e dello smercio di droge tra i giovani del comprensorio. La guardia resta alzata.

