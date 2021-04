Arezzo, morto giovane di 26 anni nello scontro frontale fra auto, feriti il fratello di 23 e un uomo. E' successo a Santa Mama

12 aprile 2021 a

a

a

Un giovane di 26 anni è morto questo pomeriggio in uno spaventoso scontro frontale tra due auto lungo la Strada regionale 71 a Santa Mama. La vittima, di Subbiano, viaggiava a bordo di una Peugeot 307 insieme ad un altro giovane di 23 anni, sembra il fratello, rimasto ferito seriamente e valutato in codice rosso. Ferito anche l'occupante dell'altro veicolo, un suv Mercedes, un uomo di 48 anni: per lui codice giallo.

La Sr71 è rimasta bloccata a lungo con disagi alla circolazione. Distrutti i due mezzi.

Erano le 13.40 quando nella località del comune di Subbiano si è verificato lo schianto con dinamica al vaglio della Polizia Stradale di Ponte a Poppi e San Giovanni con il supporto dei carabinieri della stazione di Subbiano.

Sul posto i mezzi di soccorso della Croce Bianca di Arezzo, Croce Bianca di Rigutino, Misericordia infermierizzata di Subbiano. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare : è deceduto sul colpo. Il 23enne è stato trasportato alle Scotte di Siena. Il 48enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena.

