Arezzo, al Pionta non cambia niente: nel parco siringhe e degrado senza fine favorito dalla zona rossa

E’ più forte della zona rossa la capacità attrattiva del Pionta per i tossicodipendenti. Mentre per lo spaccio i continui controlli delle forze dell’ordine esercitano un deterrente importante per la compravendita di sostanze, purtroppo per i consumatori il parco, le sue strutture e anche i boschetti esercitano un interesse che neppure il lockdown è riuscito a interrompere. La prova? Il degrado di alcuni angoli più gettonati dai tossicodipendenti.

La chiusura delle scuole, la riduzione degli utenti hanno avuto effetti negativi sul parco e alcuni cittadini hanno fatto foto che ben mostrano perché. Un angolo per esempio dello stabile cosiddetto della palestrina dell’Itis ne è un esempio. Nonostante sia stata messa una protezione per impedire che la gente gettasse dentro rifiuti e siringhe, lo scatto di qualche giorno fa testimonia quello che c’è. Siringhe, fazzoletti, cucchiai, bottiglie di acqua e bibite hanno riempito il piccolo anfratto. Ma non solo, negli angoli a ridosso degli edifici, praticamente sotto gli occhi dei cittadini, giovani continuano a bucarsi infischiandosene dei controlli o di occhi “indiscreti”.

Un’altra zona che necessita di un intervento di ripulitura è il boschetto sopra l’edificio dei Meccanici, che si raggiunge da viale Cittadini. Qui oltre a siringhe e rifiuti vari, il luogo è utilizzato anche da chi ha preso l’abitudine di usarlo come un gabinetto a cielo aperto. Spiegano i residenti che in questa fase di chiusure la zona è stata frequentata meno del solito dai cittadini, impossibilitati a muoversi o a fruire del parco per i tradizionali usi, quali far giocare i bambini, portare a spasso i cani o fare attività motoria. Chiuso anche il Csa e le strutture che di regola offrivano servizi, la zona è diventata un deserto, a disposizione di chi, dopo aver acquistato la dose, approfittava di tale isolamento.

Ne consegue che la sporcizia in alcuni punti regna sovrana. “Conosciamo la situazione - spiega il preside Alessandro Artini -. Sapevamo che il Comune aveva istituito un servizio di pulizia. Purtroppo i problemi del Pionta vanno oltre quello che può fare la scuola, che ha un importante ruolo di presidio del territorio. Il problema è che la sera il luogo è deserto”.

