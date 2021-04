Arezzo, si è spenta a Castiglion Fiorentino Egle Lanzi storica stretta collaboratrice di Nilde Iotti

13 aprile 2021 a

Si è spenta a 91 anni Egle Lanzi. Una storia, la sua, che merita di essere ricordata. I giovani sposi Silvio Lanzi e Maria Polvani, purosangue castiglionesi, si trasferirono poco meno di un secolo nella capitale, in cerca di lavoro. La ricerca dette i suoi frutti, non esagerati, ma utili a condurre una vita dignitosa e ad allargare la famiglia.

Raffaella, per tutti da subito Lela, nacque a Roma, ma venne affidata prestissimo alle cure della nonna materna a Castiglioni, dove intanto era nata per circostanze fortuite Egle, che invece seguì piccolissima i genitori di ritorno nella capitale. Ci fu quindi un curioso scambio tra le sorelle, riguardante il loro luogo di nascita e quello dove poi avrebbero vissuto. Egle, coi sacrifici dei genitori e superate le tristi vicende belliche, con la sua casa crocevia per i pizzini dei partigiani, riuscì a diventare una provetta dattilografa tanto da vincere il concorso per l’assunzione presso gli uffici della sede nazionale del Pci alle “Botteghe Oscure”. Amendola la volle nel suo ufficio. Si guadagnò la stima di Natta, Napolitano, Macaluso.

Quando nel giugno ’79 Nilde Iotti fu eletta, prima donna nella storia, Presidente della Camera dei Deputati volle in tutti i modi che Egle si trasferisse con lei nell’Ufficio di Presidenza, dando vita ad un duraturo e bellissimo rapporto di fiducia e amicizia. Egle si fece ben volere, tanto da essere nominata Commendatore della Repubblica.

Una volta in pensione, Egle fece ritorno a Castiglion Fiorentino. Non ha mai fatto cenno in pubblico alla sua carriera lavorativa, perché non si sentiva di aver nulla da ostentare. Da oggi riposa nella sua città natale, che poco l’ha conosciuta, ma nella quale aveva trovato una dimensione di vita forse più a misura delle sue esigenze, contentissima di dare e ricevere l’affetto di nipoti e bisnipoti.



