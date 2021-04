Arezzo, non arrivano i vaccini: chiusi Centro Affari e Teatro Tenda. Contagi in discesa

13 aprile 2021 a

Non arrivano i vaccini e chiude il Centro Affari, mentre il Teatro Tenda, secondo hub aretino che avrebbe dovuto aprire in questi giorni, forse aprirà sabato prossimo. Nel frattempo non c’è una data per l’arrivo delle nuove dosi. In questi giorni le uniche somministrazioni che vengono eseguite sono i richiami della prima dose. E dunque le seconde dosi di Pfizer per gli Over 80 che vengono fatte negli studi medici o a casa e quelle di Moderna per le categorie dei fragili. Dove però si registrano ancora ritardi e disservizi come quello denunciato dall’Associazione La Crisalide. “E’ una vergogna che la Toscana non sia ancora in grado di rispettare una priorità nelle vaccinazioni - sottolinea il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini - Ho scritto alla Regione chiedendo riposte sui motivi per cui ancora manchi in Toscana una programmazione vaccinale e un’organizzazione mirata che vada in supporto alle fasce più deboli della popolazione”. Sono 54.420 il totale delle prime dosi eseguite nella Asl Toscana Sud Est. In 18.787 hanno avuto la seconda dose. Nel dettaglio, gli Over 80 che hanno avuto la prima dose sono 21.596. Chi ha avuto la seconda dose sono 8.353. Le persone vaccinate che non hanno compiuto 80 e che hanno ricevuto la prima dose sono 11.733, mentre per la seconda 14. Per il momento tutto è bloccato fino a quando non arriveranno le altre dosi di vaccino.

Buone notizie invece per quanto riguarda i nuovi contagi che calano vistosamente e finalmente il numero dei guariti supera di un’unità quello malati. Sono 58 nell’Aretino i nuovi a fronte di 1.380 tamponi eseguiti dalle ore 14 del 12 aprile alla stessa ora del 13 aprile. Sono invece 59 i guariti. Ad Arezzo sono 19 i nuovi casi. Così nel resto dei Comuni: Anghiari 2, Bibbiena 2, Bucine 2, Capolona 1, Castel Focognano 1, Castel San Niccolò 1, Castelfranco Piandiscò 2, Castiglion Fiorentino 2, Civitella 6, Cortona 3, Loro Ciuffenna 3, Lucignano 1, Monte San Savino 1, Monterchi 2, Montevarchi 1, Poppi 1, Pratovecchio Stia 1, San Giovanni Valdarno 1, Subbiano 2, Terranuova Bracciolini 4.

Sempre alto resta il numero dei ricoverati al San Donato. Sono 107 in bolla Covid e 23 in terapia intensiva. Le persone positive in carico sono 1.878, di cui a domicilio 1.442. Il numero delle persone in quarantena è 2.744.

Nella altre province: 60 nuovi casi nel Senese e 51 guariti, 32 nuovi casi nel Grossetano e 38 guariti.

