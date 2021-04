Arezzo, la carica degli ottomila candidati al concorso da infermieri per un posto di lavoro nella sanità pubblica

Sonia Fardelli 14 aprile 2021 a

Concorso per infermieri con 8.294 candidati ieri mattina al Centro Affari e Convegni. Il posto disponibile è uno solo, all'ospedale Careggi a Firenze. Ma l'importante è entrare nella graduatoria per gli ospedali di tutta l'area vasta della Toscana. L'ultimo concorso per infermieri è stato nel 2019 e la graduatoria di alcune migliaia di persone è stata esaurita, in tempo di Covid, in pochi mesi. Così adesso ne serve un'altra a cui poter attingere.

E' per questo che l'adesione al concorso è stata così massiccia. Tantissimi giovani con la speranza del posto fisso nella sanità. Alcuni ancora senza occupazione, altri già impiegati,ma con contratti a tempo determinato o in strutture private. Ieri i primi test per la prova scritta. Sono entrati ad Arezzo Fiere tra la mattina ed il pomeriggio oltre duemila candidati. Lo scritto andrà avanti venerdì e dopo una prima scrematura fatta con i test, Estar che si occupa del concorso, deciderà le date per gli orali.

"L'intenzione è di riuscire a stilare la nuova graduatoria entro giugno - dice Paolo Bini - responsabile amministrativo di Arezzo Fiere e responsabile anche del progetto concorsi - Questo è il primo concorso per infermieri che facciamo qui ad Arezzo in tempo di Covid. E non è stato facile organizzarlo, con Estar abbiamo studiato tutti i protocolli anti contagio. I candidati entrano da tre ingressi, scaglionati nel tempo per evitare ammassamenti. Ci sono sedici desk per la registrazione e i banchi dove fanno la prova scritta sono distanziati l'uno dall'altro oltre due metri. La mattina l'ingresso per i candidati è dalle 8.30 alle 9.50 ed il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.50 per evitare ogni assembramento."

Tantissimi i giovani che hanno riposto in questo concorso le loro speranze. Vengono da tutta la Toscana e oltre. Come Lorenzo Brunelli di Gubbio: "Lavoro già da sette mesi alle Scotte di Siena ed ho fatto questo concorso per avvicinarmi a casa. Lavoro nel reparto oculistica e non ho vissuto tutta l'emergenza sanitaria come hanno fatto altri giovani. Lavorare in sanità è impegnativo anche se gratificante. Siamo qui in più di 8 mila per entrare in graduatoria. L'ultima è andata esaurita in pochi mesi, questa a mio avviso durerà molto di più. Finita l'emergenza Covid sarà più difficile per i nuovi infermieri entrare negli ospedali."

Dall'esperienza Covid vengono altri candidati. Martina Borri di Terranuova Bracciolini lavora con un contratto a tempo determinato nel reparto di geriatria del San Donato di Arezzo. "Noi abbiamo vissuto l'emergenza - dice - ed è stato un bel carico di lavoro. In questo momento i reparti hanno poco personale e tutto quello in più viene mandato nella bolla Covid. Spero in questo nuovo concorso per aver un posto fisso nella sanità."

Vittorio Bocciero di Firenze lavora da un anno nella Rianimazione Covid di Siena. "Mi sono fatto tutte le varie ondate del virus - dice - come al mare a prendere l'acqua a tonfo in faccia. Faccio questo concorso per avvicinarmi a casa. E comunque l'esperienza nel reparto Covid è stata importante e formativa. Ci siamo sentiti tanta responsabilità addosso. Non è stata semplice neppure la gestione dei pazienti. E comunque in ospedale si sta molto bene, l'azienda sanitaria ci è venuta tanto incontro aiutandoci in questo compito faticoso dove abbiamo sempre dato il 110%."

Lavora nel privato invece Laura Braschi di Borgo San Lorenzo: "Mi piace molto lavorare dove sono adesso - dice - Questo concorso è una grande opportunità e non potevo non farlo. Dicono sempre di guardare al posto fisso. E forse hanno ragione: quello che adesso non mi piace, magari mi piacerà tra un paio di anni. L'importante è finire nella graduatoria e poter scegliere cosa fare." Dalla Croce Azzurra di Pontassieve viene Camilla Brachi di Firenze: "Il sogno è la sanità pubblica. Anche se attualmente con la stessa emergenza Covid non è un settore semplice dove lavorare. E' impegnativo e c'è anche tanto stress psicologico. Bisogna proprio amare questo lavoro. Una sorta di "missione" dove non va mai perso il rispetto per la persona."



