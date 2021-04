Arezzo, i lampioni a led secondo i cittadini fanno poca luce: raffica di lamentele. Il Comune: "Questione di abitudine". Sistema diverso, funziona così

Alessandro Bindi 14 aprile 2021 a

Cala l’illuminazione per le strade e crescono le polemiche. I nuovi lampioni a led hanno acceso le lamentele dei cittadini che segnalano la scarsa luce tra i viali, le carreggiate, i marciapiedi e i parchi. Il timore è che l’intervento - che prevede la sostituzione di ben 3 mila punti luce - possa contribuire a far crescere l’insicurezza. Il piano di sostituzione delle tradizionali lampade dei lampioni cittadini con quelle al led e a risparmio energetico ha preso il via da qualche settimana in città e nelle periferie coinvolgendo i quartieri della Meridiana, San Donato, Pescaiola, Saione e le frazioni di Santa Firmina, Gaville, Policiano, Rigutino, Olmo, San Giuliano, Battifolle, Chiani, Agazzi, San Zeno, e tanti altri.

L’intervento però fa discutere. Numerosi i reclami che si stanno moltiplicando anche attraverso i social. Con l’avanzamento dei lavori dai quartieri e dalle frazioni dove si è già provveduto alla sostituzione, infatti si sta alzando la stessa voce: “Siamo al buio”. Un coro di no e di dubbi è quello che travolge la nuova illuminazione, giudicata gradevole nell’aspetto dal punto di vista del decoro ma non sufficientemente luminosa.

La minor intensità della luce infatti non piace agli aretini che già hanno ribattezzato con il termine “lumini” i nuovi lampioni che stanno sostituendo quelli a forma di palla. In tanti lamentano che l’illuminazione è “dimezzata”. È l’assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione, Alessandro Casi a fare il punto sulla e a spiegare. “In città” conferma “l’azienda affidataria del servizio di illuminazione pubblica, sta sostituendo i vecchi impianti con le lampade al led per adeguarsi alle normative europee in tema di risparmio energetico e abbattimento delle emissioni”.

Sta quindi entrando a regime il piano di investimenti programmati a seguito dell’assegnazione del servizio di illuminazione pubblica. L’azienda francese che per 13 anni gestirà il servizio ha infatti concordato un piano di investimento di 4 milioni e 900mila euro destinati al miglioramento degli impianti prevedendo una graduale sostituzione dei lampioni e una implementazione nelle zone che necessitano di maggior illuminazione.

“Le sostituzioni sono effettuate” spiega Casi “sulla base di calcoli e valutazioni che prevedono il rispetto delle regole secondo standard minimi e massimi di luce dettate dalla normativa sull’illuminazione delle aree pubbliche”. “Alla base dei lavori” garantisce l’assessore “c’è un’analisi e uno studio con valutazioni preventive ma anche successive all’installazione tanto che nei casi in cui risultassero carenze, sarà prevista l’installazione di ulteriori pali. E comunque nuovi ne saranno installati all’altezza degli attraversamenti pedonali. In queste settimane prevista la sostituzione di oltre 5000 plafoniere con quelle al led; è evidente che si tratta di una luce e di una illuminazione diversa alla quale probabilmente i concittadini devono abituarsi ma non è da considerare insufficiente”.

Quel che cambia è che la luce è puntata dritta verso il basso a differenza delle plafoniere che irraggiano a 360 gradi anche verso il cielo. Adesso il ‘cappello’ del lampione indirizza il fascio verso terra e la percezione di tanti concittadini è quella di una riduzione di luminosità.

