Arezzo, vuoi recitare con Vanessa Incontrada? Invia il curriculum

14 aprile 2021 a

Si aprono i casting per prendere parte alla fiction prodotta da Banijay Studios Italy, diretta da Fabrizio Costa, che vede protagonista l’attrice Vanessa Incontrada e che sarà girata ad Arezzo nei mesi di giugno e luglio. La produzione sta cercando diverse tipologie di figurazioni: uomini e donne di tutte le età, figurazioni speciali e attori di ambo i sessi e di tutte le età. Per inviare la propria candidatura è necessario accedere all’archivio Rvcasting e completare il modulo disponibile, seguendo attentamente tutte le indicazioni riportate. Se la candidatura riguarda un minore, si prega di leggere la parte inerente i minori. Tutti i candidati extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, carta di identità, passaporto e tessera sanitaria, ed un Iban personale.

