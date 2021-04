Arezzo, risalgono i contagi e ci sono altri due decessi

14 aprile 2021 a

Risalgono, ma sono sempre sotto i cento, i casi di contagio nell’Aretino. Su 1138 tamponi sono 86 i nuovi positivi al Covid, di cui 30 sono ad Arezzo. Purtroppo ci sono da registrare altri due decessi. Si tratta di una donna di 69 anni e di una donna di 82 entrambe decedute al San Donato. Ancora saturo l’ospedale di Arezzo con 106 ricoverati in bolla Covid e 22 in terapia intensiva. Il virus è ancora presente in tutte e quattro le vallate. Questa la situazione: Bibbiena 7, Caprese Michelangelo 1, Castelfranco Piandiscò 7, Castiglion Fiorentino 1, Civitella 2, Cortona 7, Foiano 5, Laterina Pergine 1, Loro Ciuffenna 1, Monte San Savino 1, Montemignaio 1, Montevarchi 3, Poppi 3, San Giovanni Valdarno 3, Sansepolcro 5, Subbiano 1 e Terranuova Bracciolini 7.

Le persone positive in carico sono 1832 di cui a domicilio 1396. Le persone in quarantena sono 2838. I guariti sono 57. La Asl rende noto anche il report di casi che si sono registrati nelle scuole. Da inizio pandemia: 209 insegnanti positivi, 204 guariti, uno in carico alla Asl. Personale non docente 42 positivi, 39 guariti, uno in carico alla Asl. Studenti: 1048 da inizio pandemia, 994 guariti e tre in carico alla Asl. Attualmente sono 3 insegnanti in isolamento domiciliare e 4 positivi. Uno in isolamento domiciliare per quanto riguarda il personale non docente e due i positivi. Ci sono 51 alunni in quarantena e 51 positivi. Istituito il numero di telefono 800432525 che, dalle ore 8 di venerdì 16 aprile, aiuterà le persone con elevata fragilità ad orientarsi nel percorso verso il vaccino. E’ uno strumento integrativo del portale regionale per la prenotazione e sarà a disposizione di tutti i cittadini fragili della Asl Tse che hanno avviato il percorso vaccinale o intendano farlo. Il numero sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì. “Lo abbiamo attivato per poter rispondere alle domande di questi cittadini – commenta il Direttore generale Antonio D’Urso. Il portale regionale prenotavaccini è lo strumento di accesso ma l’estrema varietà delle situazioni può rendere utile uno strumento integrativo diretto e cioè una telefonata che possa favorire una maggiore comprensione del percorso vaccinale e cioè quello che deve o non deve la persona fragile”.

Il nuovo servizio è riservato alle persone con elevata fragilità della Asl Tse e a persone che, pur avendo un’altra residenza e quindi una diversa Asl, sono seguite da servizi della Toscana Sud Est. La Regione ha suddiviso le persone con elevata fragilità in due tabelle: nella prima sono elencate le persone estremamente vulnerabili considerate tali per condizioni patologiche; nella seconda le persone portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3. Le persone che rientrano nella prima tabella, sono stati a loro volta suddivise in due categorie. Tabelle e categorie, per maggiori informazioni, al link https://www.uslsudest.toscana.it/covid-19-info Ancora sul sito aziendale saranno pubblicate, ad iniziare da domani, le domande più frequenti che giungono in questi giorni ai telefoni e alla mail aziendali. Il consiglio è, prima di rivolgersi a InfoFragili, di verificare se eventualmente la risposta alla domanda sia già presente tra le FAQ.

