Arezzo, Carabinieri: il valzer forzato dei comandanti delle stazioni, ecco la mappa dei trasferimenti

Avvicendamenti. E’ la parola d’ordine nell’Arma. Un valzer di comandanti di stazione che è destinato a modificare profondamente la mappa dei carabinieri sul territorio. Volti noti in partenza, destinati per forza ad altre sedi. Figure storiche in divisa - marescialli e luogotenenti della provincia di Arezzo - che per lustri e lustri sono stati dei rassicuranti punti di riferimento, simboli di legalità, banche dati viventi, infallibili conoscitori di luoghi e comunità.

Come Donato Amodio, per citarne uno, da una vita a guidare i carabinieri di Castiglion Fiorentino. Una vera e propria istituzione per la gente del posto. Da quando aveva i capelli nerissimi fino ad oggi è l’incarnazione quotidiana della “prossimità”, il verbo che l’Arma con i suoi uomini declina nei secoli e nei luoghi. Amodio andrà a Firenze. Non subito, però: nel 2022. Ma l’operazione distacco è già cominciata e riguarda, come lui, tutti i colleghi con alle spalle più di dieci anni di permanenza nella medesima sede. Lo ha deciso il Comando generale dell’Arma e vale in ogni angolo del Paese.

Nella città del Cassero è destinato Gianluca Falco, attuale comandante della stazione del popoloso centro di Camucia. Dove invece assumerà le redini il maresciallo Massimiliano Canzonetta, attualmente vice comandante a Castiglion Fiorentino, altro sottufficiale che si è guadagnato sul campo stima, fiducia e rispetto dalla popolazione.

La circolare Nistri - dal nome del generale Giovanni Nistri, ex comandante dell’Arma che l’ha voluta - prevede l’interruzione di tutte le durature presenze nei territori dei comandanti di stazione, che poi sono vere memorie storiche e affidabili professionalità della sicurezza, sperimentate in molteplici circostanze. Un provvedimento che avrà alla base le sue motivazioni - perché gli uomini, si sa, passano mentre la divisa, l’Arma, resta - ma che suscita perplessità.

Anche perché la decisione è stata presa in gennaio, a sorpresa, proprio in coda al mandato di Nistri. La situazione si evolverà in più step, irreversibile. Loro, i diretti interessati, ovviamente obbediscono fedeli nei secoli. In Casentino si profila lo stop alla guida della stazione di Bibbiena per il comandante Paolo Pratesi in partenza per il Nucleo Informativo di Arezzo; al suo posto arriva Fabio Rizzo che ha retto per lunghi anni la stazione di Subbiano dove andrà, proveniente da Badia al Pino il comandante Fabrizio Cecchetti.

In Valtiberina il cambio riguarda Andrea Pisani che si sposta alla Legione di Firenze. Sempre in Valtiberina da segnalare il collocamento a riposo, nei mesi scorsi, di un comandante storico di stazione, Pietro Rizzo, che guidava i carabinieri di Badia Tedalda. A proposito di pensionamenti, proprio in quanto vicini alla quiescenza non verranno trasferiti pur essendo “over 10 anni” di permanenza nelle stazioni, Fausto Mazzetti a Foiano della Chiana e Leonardo Di Leo a Sansepolcro

Il luogotenente Domenico Vitiello - ma questa è un'altra dinamica di trasferimento - ha lasciato la guida della stazione di Monte San Savino ed ha assunto a partire da oggi, la guida della grande stazione di Arezzo, dove il comandante Gabriele Urso è andato a riposo nel giorno del sessantesimo compleanno al termine di una lunga e brillante carriera nell'Arma. Il maresciallo Marco Spontina è il nuovo comandante della stazione savinese.

