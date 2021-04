Arezzo, Coronavirus: ad aprile in due settimane 27 morti ma positivi in calo rispetto a marzo. Oggi risalita dei nuovi casi: +117

15 aprile 2021 a

Coronavirus ad Arezzo e provincia: i nuovi casi di oggi giovedì 14 aprile sono stati 117. Dato in rialzo rispetto a quello dei giorni scorsi, che da domenica era sempre sotto le cento unità.

Nelle prime due settimane di aprile si è abbassata comunque la media di nuovi positivi giornalieri: 90 rispetto ai 118 di marzo.

Resta molto alto il numero dei morti: 27 i deceduti ad oggi all'ospedale San Donato e a Grosseto, dove sono stati trasferiti pazienti provenienti da Arezzo. Nelle ultime ore si registra il decesso di una donna di 71 anni.

Per quanto riguarda i ricoverati, attualmente sono 106 i pazienti nella bolla Covid dell'ospedale di Arezzo e 22 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in provincia di Arezzo sono 1857 e di questi 1421 sono in cure domiciliari.

Le persone in quarantena come contatti stretti di casi sono 2959. Un mese fa gli attualmente positivi in provincia di Arezzo erano 2199.

Dei nuovi 117 positivi al Covid (su 1183 tamponi) il maggior numero è emerso nel comune di Arezzo, 37, in doppia cifra solo Montevarchi, 10. Con 9 casi positivi i comuni di Castel San Niccolò, Castelfranco Piandiscò, 6 casi a Bibbiena, Civitella e Sansepolcro, 5 casi a San Giovanni, 4 a Cortona e Monte San Savino, 3 casi a Capolona, Marciano, 2 casi a Foiano, Loro Ciuffenna, Monterchi, Poppi, 1 caso nei comuni di Anghiari, Bucine, Lucignano, Sestino, Subbiano, Talla, Terranuova.

