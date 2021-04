Calcio serie C, l'Arezzo di Stellone al crocevia Legnago nella marcia per i playout: poi il Ravenna e Cesena

Sonia Fardelli 16 aprile 2021 a

Intensi allenamenti per gli amaranto in vista della sfida contro il Legnago di domenica alle 15 allo stadio Mario Sandrini.

Mister Stellone ed i suoi ragazzi ci stanno mettendo anima e cuore per dare una sterzata a questa stagione e riuscire a conquistare la salvezza. E forse l'incontro più cruciale è proprio quello di domenica.

Uno scontro decisivo per l'accesso degli amaranto ai playout: il Legnago è in 16esima posizione, l'Arezzo in 19esima ed è deciso a salire.

Entrambe le squadre hanno giocato 35 partite: il Legnago ha 34 punti in classifica, l'Arezzo ne ha 27. Non una grande differenza come risulta anche nelle altre voci di confronto. Il Legnago ha ottenuto 7 vittorie, l'Arezzo 5. I pareggi sono 13 per il Legnago e 12 per gli amaranto. Le sconfitte sono 18 per gli amaranto e 15 per il Legnago. Poca differenza anche nel numero dei gol fatti: 31 per il Legnago e 34 per l'Arezzo.

La differenza più grande è sulle reti subite: 42 dal Legnago e ben 61 dall'Arezzo. Uno scarto pesante che ha molto influito anche sulla posizione in classifica.

All'andata allo stadio comunale finì con un pareggio per 1 a 1. Gol di Davide Luppi al '35 e pareggio del capitano Aniello Cutolo all'88 su rigore.

Domenica un'altra sfida e la grande occasione per l'Arezzo di fare ancora di più, come sperano tutti i tifosi amaranto.

Tutti i giocatori e lo stesso Roberto Stellone ci credono e sono decisi ad ottenere i tre punti, affrontando gli avversari con la stesso atteggiamento e la stessa grinta che hanno messo in campo contro la Vis Pesaro. La partita che ha segnato una sorta di rinascita dell'Arezzo e che ha fatto vedere finalmente quel gioco che Stellone da tanto tempo stava preparando con i suoi giocatori. Adesso bisogna mantenere lo stesso standard. Non fermarsi e macinare punti su punti in queste ultime sfide. Domenica in trasferta a Legnago,

il 25 aprile di nuovo al Comunale contro il Ravenna alle ore 20.30 e domenica 2 maggio alle ore 15 a Cesena. L'ultima partita del campionato, alla quale si spera possano seguire per l'Arezzo le due sfide dei playout. Oggi gli amaranto avranno un nuovo allenamento e sabato mattina alle ore 11 la rifinitura. Partenza per Legnago in pullman nel primo pomeriggio dopo la consueta conferenza stampa di Stellone in diretta su Facebook.

Piu ha fatto ieri gli accertamenti per la frattura all'alluce e sta molto meglio. Il giocatore amaranto è in via di ripresa, ma domenica non ce la farà ad essere in campo per il match contro il Legnago.



