Arezzo, addio allo storico massaggiatore Mario Romanelli

16 aprile 2021 a

a

a

Se n'è andato all'età di 85 anni lo storico massaggiatore dell'Arezzo Mario Romanelli. Nel Cavallino fino dagli anni '80 aveva seguito prima le giovanili amaranto e poi la prima squadra. A ricordare Romanelli subito il Museo Amaranto che sulla sua pagina facebook scrive: "Lutto al Museo Amaranto .Stanotte ci ha lasciato Mario Romanelli, storico massaggiatore dell'Arezzo. Mario oltre che professionalmente lascia di se un grande ricordo come persona. Nel 2019 abbiamo avuto l'onore di premiarlo con la targa "Vecchio Cuore Amaranto", proprio per quanto ha dato all'Arezzo Calcio. Grazie di tutto Mario,da parte del Museo,dei tuoi ragazzi e di tutti coloro che amano la Maglia Amaranto. Sentite condoglianze alla famiglia". Tanti i ricordi degli ex giocatori che hanno conosciuto Mario sia nelle squadre giovanili che nella prima squadra dove ha contribuito, con il suo prezioso lavoro, alle vittorie e alle promozione dell'Arezzo. Le condoglianze sono arrivate anche da parte della S.S. Arezzo alle quali si uniscono anche quelle del Corriere di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.