Arezzo, agevolazioni dal Comune per i commercianti di San Giovanni Valdarno: più spazi e suolo pubblico gratis

17 aprile 2021 a

a

a

Torna il progetto Ripartiamo insieme che contiene agevolazioni messe in campo dal Comune a sostegno delle attività commerciali e produttive del territorio di San Giovanni Valdarno. Nello specifico si tratta di interventi per affrontare le conseguenze dovute all’emergenza sanitaria e garantire un aiuto concreto all’economia cittadina consentendo, in sicurezza e nel rispetto delle norme, di vivere la città all’aperto, in spazi pubblici che favoriscano il distanziamento sociale.

Vaccini, ad Arezzo apre il secondo hub: tremila dosi nel fine settimana



“Anche per quest’anno, consapevoli del momento di estrema difficoltà per molte attività commerciali e produttive che costituiscono parte fondamentale del nostro tessuto economico, rinnoviamo il progetto Ripartiamo insieme. La nostra zona è tornata in fascia arancione” spiega il sindaco Valentina Vadi, “ma è necessario non abbassare la guardia e adottare sempre le misure basilari di prevenzione anti Covid”.

Sarà gratuita, fino al 31 dicembre 2021, la tassa di occupazione del suolo pubblico per bar, ristoranti, gelaterie, attività di somministrazione e ristorazione che abbiano tavolini o altre strutture all’aperto, o abbiano intenzione di metterle.

Sarà inoltre possibile richiedere un ampliamento del suolo pubblico occupato per distanziare maggiormente i posti a sedere senza oneri aggiuntivi a carico dei gestori fino alla fine dell’anno.

Per usufruire di questa opportunità è stato pubblicato nel sito web del Comune e sarà a disposizione in forma cartacea al Punto Amico di via Rosai, l’avviso pubblico con il quale si potrà manifestare il proprio interesse a questa iniziativa.

Arezzo, il Caffè dei Costanti chiede un milione di danni a Ubi Banca e intanto organizza la riapertura



Sarà possibile presentare domanda da lunedì 19 e l’avviso rimarrà aperto fino al 30 aprile Saranno valutate anche le proposte di occupazione temporanea di spazi non in prossimità del proprio esercizio, per quelle attività commerciali che non hanno le condizioni di allargamento nelle immediate vicinanze.

Fra le altre opportunità, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, alle attività di parrucchieri ed estetisti è consentita una deroga nelle limitazioni orarie di apertura e chiusura e anche sui giorni di chiusura obbligatoria. “Le misure comunali”, ha spiegato l’assessore al bilancio Paola Romei, “si affiancano a quelle nazionali e regionali a sostegno delle attività commerciali e produttive e le integrano per aiutare la ripartenza. Alla gratuità del suolo pubblico, si aggiunge l’esenzione prevista dal regolamento comunale per i prossimi otto mesi, in modo da completare l’intero anno”.

Arezzo, Coronavirus: ad aprile in due settimane 27 morti ma positivi in calo rispetto a marzo. Oggi risalita dei nuovi casi: +117

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.