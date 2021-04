Il sindaco di Badia Tedalda chiama gli over 75: "Tutti a vaccinarvi al palazzetto dello sport"

Francesca Muzzi 18 aprile 2021 a

Vaccinazione di massa. Alla fine sarà così lunedì 19 aprile a Badia Tedalda quando al palazzetto dello sport saranno inoculate le dosi agli over 75 che il sindaco, Alberto Santucci ha chiamato a raccolta. Su una popolazione di circa mille abitanti, i residenti tra i 75 e i 79 anni saranno circa una cinquantina. Una macchina organizzativa che è cominciata a muoversi nei giorni scorsi quando la Asl ha contattato il sindaco Santucci - che ricordiamo fu il primo in provincia di Arezzo ad istituire la zona rossa nel suo territorio un anno fa - per chiedere se c’era disponibilità a fare i vaccini sul posto. Il primo cittadino non se lo è fatto ripetere due volte ed ha messo su un’organizzazione che potrebbe fare invidia alle grandi realtà. “Prima di tutto - dice Santucci - ho individuato il sito presso il palazzetto dello sport, poi ho chiesto la collaborazione alla Misericordia di Badia Tedalda. I volontari si sono subito messi all’opera e hanno chiamato a casa ogni persona che ha tra i 75 e i 79 anni per chiedere loro se volevano fare o no il vaccino”. Non solo. “A chi ha patologie o fragilità o dubbi abbiamo chiesto loro che prima di prenotare si faccia consigliare dal proprio medico di medicina generale.

Una volta contattato il medico, i volontari della Misericordia hanno richiamato la persona interessata per capire quale fosse la sua decisione finale”. L’organizzazione prosegue: “Fatta la prenotazione - dice il sindaco - è stato indicato un orario personalizzato di presentazione per domani dalle 8.30 alle 13.30 (con documento valido) scaglionato ogni 5 minuti per ogni coppia di prenotazioni (poiché le postazioni operative sono 2). Una volta eseguita l’iniezione, il vaccinato rimarrà seduto in osservazione per 15 minuti alla presenza di personale medico”. La capillare organizzazione non comprende solo i cittadini di Badia Tedalda, ma anche quelli delle zone limitrofe. Vale a dire Ponte Presale, Palazzi e Colcellalto di Sestino.

Tutti saranno vaccinati con AstraZeneca, così come succederà anche a chi è dentro la fascia d’età tra i 70 e i 74 anni. “Nelle prossime settimane ci sarà un’altra vaccinazione che riguarda le categorie di età dai 70 ai 74 anni, sempre al palazzetto dello sport di Badia Tedalda - annuncia il sindaco - Grazie alla Asl, abbiamo deciso di fare così anche per non fare spostare le persone e per non farle viaggiare”. Per quanto riguarda gli over 80 “il nostro medico, dottor Brilli ha quasi vaccinato tutti i pazienti”. E in queste seconda e terza ondata, Badia Tedalda che come ricordato, un anno fa in questo periodo era in piena zona rossa per l’alto numero di casi e anche di decessi, è uscita quasi indenne. E anche per questo il sindaco Santucci ha una spiegazione: “Abbiamo avuto così tanti casi di Covid nella prima ondata che magari siamo riusciti ad immunizzare tutto il paese. Infatti se guardiamo bene gli unici casi sono stati a Ca’ Raffaello che non era stato toccato lo scorso anno. Potrebbe essere un’ipotesi”. Immunizzati e da domani anche vaccinati.

