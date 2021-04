Arezzo, "vestiti sospesi" in via Madonna del Prato. "Prendili, sono in regalo"

Francesca Muzzi 18 aprile 2021 a

Non solo senzatetto, ma anche tante persone che il Covid ha messo in ginocchio e che si vergognano a chiedere un vestito o un paio di scarpe soprattutto per i loro figli. E così la consigliera comunale, Mery Cornacchini con la sua associazione “Arezzo nel cuore” ha deciso di lasciare scarpe e vestiti, la sera fuori dal mercatino che gestisce insieme ad altri volontari con un biglietto: “Prendili, sono in regalo”. La mattina non c’è più niente o quasi. “Sono circa venti giorni che abbiamo deciso di prendere alcuni abiti soprattutto giacche e scarpe da bambino e lasciarle fuori del mercatino in via Madonna del Prato. Ci siamo accorti - racconta la Cornacchini - che tante persone che passavano chiedevano il prezzo dei vestiti e quando noi rispondevamo loro ‘basta un’offerta’ in tanti abbassavano gli occhi e se ne andavano”.

Scene che magari prima del Covid potevano avere per protagonisti senzatetto e che invece oggi toccano tanti aretini. “Abbiamo deciso quindi - dice ancora la Cornacchini - di lasciare fuori dalla porta i vestiti. Ne abbiamo tanti dentro e così ogni sera prendiamo giubbotti, vestiti da uomo e soprattutto scarpe da bambini. Li lasciamo appesi con un biglietto ‘prendili, sono in regalo’”. La sera vengono appesi e la mattina non ci sono più “segno che qualcuno durante la notte è passato e li ha presi. Senza vergogna di essere riconosciuto”. L’associazione “Arezzo nel cuore” in questo lungo anno si è anche data da fare per aiutare le famiglie in difficoltà. Quasi ogni giorno, Mery Cornacchini insieme ad altri volontari porta la spesa e i beni di prima necessità.

“Abbiamo aiutato tante persone che si sono rivolte a noi sia per il cibo, ma anche per altre situazioni”, sottolinea. A volte però non sempre è tutto rose e fiori. Capita anche che al mercatino qualcuno si diverta, diciamo, a fare qualche scherzo di cattivo gusto. Come è successo nella giornata di venerdì. Lo racconta la stessa Cornacchini con un post su facebook: “Tutte le sere alla chiusura mettiamo sempre scarpe o abbigliamento fuori che doniamo ma oggi un buontempone si è permesso di caricarsi a spalla uno scatolone con scarpe in vendita del Mercatino di Solidarietà Arezzo nel cuore senza chiedere ma portandocele via. Siamo dovuti corrergli dietro per riprenderci il tutto. Non neghiamo aiuti ma non tolleriamo certi comportamenti anche nelle risposte. ‘Mi prendo ciò che voglio perché non è reato’, questa è stata la risposta”. Per fortuna tutto è finito per il meglio e ieri sera, di nuovo in via Madonna del Prato c’erano alcune paia di scarpe per bambini con il solito biglietto “prendile, sono in regalo”.

