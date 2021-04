Arezzo, a Castiglion Fiorentino ultimo saluto ad Alfeo Tanganelli ex presidente Lions e Tennis Club

19 aprile 2021 a

Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di Alfeo Tanganelli, molto conosciuto e stimato nella società castiglionese. Si è spento sabato sera, 17 aprile 2021, all'età di 73 anni, nella sua abitazione in Via Dante, al termine di una grave malattia.

Ingegnere, Alfeo Tanganelli era stato a capo dell’Ufficio Tecnico della Banca Popolare dell''Etruria, ed aveva avuto una presenza importante nella vita pubblica, nei Lions Club ed alla guida del Tennis Club Castiglionese, del quale era stato presidente per nove anni.

La salma di Alfeo Tanganelli si trova esposta presso il Residence Le Santucce, attiguo alla sua abitazione.

Il rito funebre avrà luogo oggi pomeriggio, lunedì 19 aprile, alle 15.30, nella chiesa della Collegiata. Seguirà la tumulazione nel cimitero del capoluogo.

In un post su Facebook il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha scritto: "Una brutta e impietosa malattia in poco mesi ha portato via un altro pezzo della storia di Castiglion Fiorentino. Un doveroso ultimo saluto con un sincero ringraziamento per tutto quello che Alfeo Tanganelli con la sua riconosciuta serietà e il suo inconfondibile stile ha fatto per la nostra comunità e per la sua famiglia".

In un post del Lions Club Cortona Valdichiana Host, si legge: "Il presidente Maurizio Menchetti, i consiglieri e tutti i soci esprimono con profonda emozione il dispiacere a Miranda e tutta la famiglia per la scomparsa di Alfeo Tanganelli, nostro past president, socio attivo e stimato nel club e nella comunità castiglionese e che nonostante la malattia è stato sempre vicino al nostro club. La nostra memoria ti sia vicina, Alfeo, anche in questo viaggio".

