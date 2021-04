Arezzo, processo Coingas: quindici comuni chiedono costituzione di parte civile. Staderini, rito abbreviato; il pm Rossi formula nuove accuse

Luca Serafini 20 aprile 2021 a

Quindici sindaci chiedono di partecipare al processo Coingas come vittime del presunto utilizzo illecito (peculato) di oltre mezzo milione di euro della spa che una volta distribuiva il metano e ora partecipa il colosso dell’energia Estra. La costituzione di parte civile che il municipio di Arezzo, socio di maggioranza, non ha promosso, come pure l’assemblea di Coingas, viene tentata “last minute” all’udienza di stamani da questo gruppo di comuni: Sansepolcro, Capolona, Subbiano, Lucignano, Foiano, Civitella, Monte San Savino, Marciano, Bucine, Poppi, Pratovecchio Stia, Chitignano, Motemignaio, Chiusi della Verna, Talla. Non tutti schierati a sinistra. Con le delibere delle rispettive giunte, si sono affidati agli avvocati David Scarabicchi, i primi tre, e Riccardo La Ferla gli altri.



GIUDICE LARA

Se ammetterli deciderà il giudice dell’udienza preliminare Claudio Lara chiamato ad orchestrare il complesso nodo processuale. Intanto, sia chiaro, ciò di cui si parla in questa fase è il rinvio a giudizio e non la colpevolezza. Se, per sviscerare il caso che riguarda tredici imputati, è opportuno o no un processo. Sono coinvolti nomi eccellenti quali il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, l’assessore Alberto Merelli, l’attuale amministratore Coingas Franco Scortecci, il predecessore Sergio Staderini, il presidente di Estra Francesco Macrì, i professionisti Pier Ettore Olivetti Rason e Marco Cocci, ed altri. Il gup dovrà valutare se ritiene che i comuni soci di Coingas possono legittimamente partecipare al processo e verso chi eventualmente rivalersi. Il filone centrale del processo riguarda i compensi verso l’avvocato Rason e il commercialista Cocci che, secondo la Digos e la procura, sono agganciati a incarichi che non servivano alla spa e per cifre ritenute abnormi. Tutto da dimostrare.



NUOVE ACCUSE

E’ proprio sul filone principale che sono attese per stamani altre novità: il procuratore Roberto Rossi, che ha assunto il fascicolo caldo da Andrea Claudiani, dovrebbe integrare il capo d’imputazione con ulteriori contestazioni che poggerebbero sui verbali degli interrogatori resi nei mesi scorsi da Sergio Staderini, l’amministratore nominato dalla giunta Ghinelli che varò la serie di incarichi ai professionisti. Quelli verso lo studio legale fiorentino - ha dichiarato Staderini alla Digos con affermazioni pesanti all’indirizzo di Macrì - gli sarebbero stati in qualche modo “imposti”. Da qui il rischio per il presidente di Estra di vedersi contestare l’ipotesi del concorso in peculato. Finora Macrì è coinvolto per il solo abuso d’ufficio relativo alla sua nomina da consigliere comunale a membro del cda di Estra. Che, secondo la procura, non si poteva fare.



PROCURATORE ROSSI

Di fronte alla nuova contestazione la difesa di Macrì potrebbe non accettare. In quel caso il gup restituirebbe gli atti al pm per aprire un processo a sé stante. Occhi puntati dunque sul procuratore Rossi, che oggi potrebbe calare anche qualche altro asso con richieste ad inizio udienza volte a cristallizzare proprio le prove raccolte nella fase finale delle indagini quando agli uffici della Digos si sono affacciati oltre a Staderini anche l’ex segretario comunale non confermato a Palazzo Cavallo, dopo aver espresso parere negativo alla nomina di Macrì da consigliere a membro e poi presidente di Estra.



STADERINI: ABBREVIATO

Udienza carica di attese, quindi. Dei tredici imputati vedremo chi sarà presente. Di sicuro ci sarà Sergio Staderini che con l’avvocato Francesco Molino chiede un percorso giudiziario diverso. Mette la freccia e rispetto al gruppo degli imputati sceglie la corsia del rito abbreviato. Significa che va a discutere la sua posizione subito, allo stato degli atti, e in caso di condanna, sconto di pena di un terzo. Come tutti gli imputati sostiene le sue ragioni e ritiene di aver agito correttamente.

SINDACO GHINELLI

Il caso Coingas è destinato a durare. Il sindaco Ghinelli è toccato in tutti i filoni: consulenze, nomina di Macrì e presunto scambio corruttivo su Multiservizi tra consigliere comunale Roberto Bardelli ed ex presidente Luca Amendola. I reati ipotizzati per il sindaco: favoreggiamento e abuso d’ufficio. Giorni fa al Corriere ha dichiarato una certa impazienza per la rapida conclusione della vicenda: “Facciano presto”.

