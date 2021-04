Judo, Matteo Marconcini annuncia il ritiro: "Sono felice e sereno. Lo sport è giovane"

20 aprile 2021 a

a

a

Matteo Marconcini si ritira. Il judoka lo ha annunciato in un post su facebook. Nato e cresciuto nella società Ok Judo di Arezzo, Marconcini che ha 32 anni, ha rappresentato l'Italia ai Giochi olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016 nella categoria 81 kg, perdendo in finale l'incontro per la medaglia di bronzo. Ai campionati mondiali di judo di Budapest 2017 ha conquistato la medaglia d'argento, che mancava all'Italia da dodici anni. "Sono felice e sereno di annunciare il mio ritiro dalle competizioni. - annuncia Marconcini - È arrivato quel momento che ogni atleta crede che sia lontanissimo ma è giusto così, lo sport è giovane! Avevo degli obiettivi che sognavo fin da quando ero bambino, e qualcuno di questi è stato raggiunto, con tanta fatica e tanti ostacoli che spesso mi hanno fatto pensare di lasciar perdere.. eppure, dopo tanti sacrifici ho partecipato e raggiunto una finale all’olimpiade di Rio e una medaglia ad un mondiale. #MaiArrendersi Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno aiutato in questo mio lungo percorso, iniziato da bambino e finito da Uomo. Adesso, da Uomo è ora di prendersi le proprie responsabilità e rimettersi in gioco, studiare e formarsi con nuovi obiettivi in testa, sempre più in alto possibile! Ci vediamo presto, spero, nei palazzetti d’Italia e del mondo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.