Coingas: nuova accusa (concorso in peculato) a Macrì (Estra). Gup ammette 15 comuni parte civile nel processo a sindaco di Arezzo e altri dodici

20 aprile 2021 a

a

a

Il gup di Arezzo Claudio Lara ha ammesso come parti civili quindici comuni della provincia aretina, soci di Coingas , nel processo che vede imputati a vario titolo l'ex amministratore Sergio Staderini e l'attuale amministratore della spa Franco Scortecci, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e altri.

I sindaci dei quindici municipi hanno presentato questa mattina le istanze attraverso gli avvocati Riccardo La Ferla e Davide Scarabicchi . Il Comune di Arezzo nelle scorse settimane aveva deciso di non costituirsi e di valutare eventuali azioni civili .

.

Arezzo, processo Coingas: quindici comuni chiedono costituzione di parte civile. Staderini, rito abbreviato; il pm Rossi formula nuove accuse

Nell'udienza preliminare il procuratore Roberto Rossi ha integrato una nuova accusa verso Francesco Macrì, presidente di Estra, che al momento era chiamato a rispondere solo di abuso d'ufficio per la sua nomina da consigliere comunale a membro del cda di Estra. Il pm Rossi lo accusa adesso ance di concorso in peculato, come istigatore, nel filone principale del processo, quello appunto delle consulenze ai professionisti incaricati da Coingas (per circa mezzo milione). Collaborazioni ritenuta dalla procura generose e per attività non utili.

Arezzo, Sergio Staderini interrogato: "Al pm ho detto la verità su Coingas. Tutti sapevano dell'accordo su Multiservizi"

In base alle dichiarazioni rese da Staderini negli interrogatori alla Digos, la procura ipotizza un ruolo attivo di Macrì su Staderini, con pressioni finalizzate a indirizzare sullo studio legale Olivetti Rason consulenze. Tutto ovviamente da dimostrare.

Il sindaco Ghinelli è coinvolto per i reati di favreggiamento e abuso di ufficio nel filone consulenze e in quelli Estra e Multiservizi, il presunto patto corruttivo tra consigliere comunale Roberto Bardelli ed ex presidente Luca Amendola.

In aula dei tredici imputati erano presenti Staderini, che chiederà il rito abbreviato, Scortecci e Mara Cacioli che intervenne in Coingas per rimettere a posto i conti dopo che i revisori avevano notato anomalie proprio sulle collaborazioni.

L'udienza si è chiusa alle 11.40 e riprenderà martedì della prossima settimana.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.