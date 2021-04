Bibbiena, incidente stradale feriti mamma e figlio di 9 anni

21 aprile 2021 a

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì' 21 aprile, intorno alle 7.50 in località Toppoli nel comue di Bibbiena. Coinvolte una donna di 47 anni e il figlio di 9 anni. Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica. Presenti anche i vigili del fuoco. Per i rilievi i carabinieri di Bibbiena. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Bibbiena con l'ambulanza in codice giallo. Il bambino trasportato con l'elisoccorso al Meyer a Firenze in codice rosso.

