Arezzo, ladri lasciano 60 mila euro e ne portano via 25 mila dopo aver fatto saltare bancomat a Cesa

Ladri fanno esplodere il bancomat ma non hanno il tempo per portare via il grosso del bottino: lasciano sul posto 60 mila euro e ne portano via 25 mila. Assalto nella notte alla postazione del Monte dei Paschi di Siena di Cesa, nel comune di Marciano della Chiana nei pressi della chiesa parrocchiale di Santa Lucia, lungo la 327.

I malviventi hanno utilizzato la tecnica dell'acetilene: una volta saturato il bancomat hanno innescato dall'esterno lo scoppio per poter mettere le mani sulle banconote. Erano le 4.

Probabilmente gli autori del colpo sono stati disturbati da qualcosa e non hanno potuto dedicarsi con cura alla raccolta dei bigliettoni. Così circa 60 mila euro sono stati recuperati successivamente dai carabinieri della compagnia di Cortona guidati dal capitano Monica Dallari e della stazione di Lucignano ha competenza su questa parte di Valdichiana. La banda è fuggita comunque con 25 mila euro.

Indagini in corso con l'esame delle riprese video delle telecamere della zona.

