Arezzo, ripartenza anche nei circoli Arci ma solo per il 30 per cento. Attesa, problemi e collette per far fronte alle spese

Ripartenza anche nei centri di aggregazione sociale. Ma con non poche difficoltà e con tante incertezze su come affrontare il futuro. I Cas sono chiusi ormai dal 25 ottobre dello scorso anno e potranno alzare di nuovo le saracinesche dal 26 aprile in zona gialla, ma soltanto con il bar.

Ancora al bando tutte le attività ricreative che forse potranno ricominciare a giugno. Una situazione che ha creato non pochi problemi, tanto che molti centri neppure riusciranno subito a ripartire.

Nella provincia di Arezzo i circoli Arci (ad eccezione del Valdarno che ha una sezione a parte) sono 95 per un totale di 13 mila soci. "Di questi a riaprire subito il 26 aprile saranno circa il 30% - dice Federica Ettori presidente del Comitato Arci di Arezzo - tutti gli altri resteranno chiusi. Anche perchè il bar non è l'attività primaria di questi centri di aggregazione, che puntano invece molto di più sul sociale. Molti aspetteranno per riaprire di poter effettivamente svolgere tutte le attività ricreative per le quali sono nati. E questo avverrà non prima di giugno. C'è anche il caso, che molti Cas facciano slittare l'apertura direttamente all'autunno. Anche perché tra la gente e soprattutto tra le persone anziane c'è ancora molta paura di uscire, di riprendere tutte le attività sociali di un tempo."

La chiusura totale di questi ultimi mesi ha poi creato anche tanti danni dal punto di vista aggregativo ed anche economico. Tanto che molti centri di aggregazione hanno dovuto ricorrere anche a collette porta a porta tra i soci per cercare di sopravvivere.

"Il tesseramento nei Cas di solito va dal 1 ottobre al 30 settembre - spiega Federica Ettori - la campagna 2020/21 è stata davvero disastrosa, come se non ci fosse stata. I circoli Arci fanno poi solo attività istituzionali ed hanno tutti solo il codice fiscale senza partita Iva, dunque non hanno avuto accesso a nessun tipo di ristoro. Al momento è stato possibile solo fare domanda alla Regione per avere un rimborso delle spese sostenute quali affitto dei locali e luce. Ma ancora non si sa quale sarà l'esito.

Molti circoli si sono dunque attivati per coinvolgere i soci in una sorta di raccolta fondi porta a porta. Ma si è trattata di una goccia d'acqua in mezzo all'oceano. La situazione è molto preoccupante soprattutto perché non si sa effettivamente quali attività potranno essere svolte durante l'estate nei vari centri di aggregazione sociale. Ad esempio se potranno riprendere i concerti all'aperto ed iniziative simili."

E comunque nei circoli Arci c'è molta voglia di ripartire.

"I centri sentono questo bisogno di riprendere tutte le loro attività - conclude Ettori - è vero che la maggior parte delle persone che usufruiscono dei Cas sono over 65, ma negli ultimi tempi si è molto abbassata l'età dei membri degli organismi dirigenziali, che vanno dai 55 ai 60 anni. E tutti hanno voglia di poter ricominciare, anche se sanno che sarà molto difficile, soprattutto dal punto di vista economico. Non hanno infatti avuto aiuti, seppur siano fonte di lavoro per molte persone."

Apriranno fin dal 26 aprile invece quasi tutti i 40 circoli Acli della provincia di Arezzo.

"Penso che saranno tutti in grado di alzare subito le saracinesche - dice il presidente delle Acli di Arezzo Luigi Scatizzi - in questi mesi sono stati in grande difficoltà, ma con le Acli nazionali e regionali e con la stessa Regione Toscana abbiamo cercato di sostenerli. Molti dei locali dove operano sono poi di proprietà delle parrocchie con quali abbiamo trovato subito un accordo per la riduzione delle spese." La ripartenza per i circoli Acli sarà anche l'occasione per cambiare. "In questi mesi di chiusura - continua Scatizzi - abbiamo cercato di istradarli verso una apertura rinnovata, con un approccio sociale diverso. In particolare stiamo cercando di coinvolgere sempre di più i giovani sia nella gestione che nella partecipazione a iniziative ed eventi. Abbiamo aperto lo sportello Punto famiglia per aiutare le persone dal punto di vista sociale ed economico."

