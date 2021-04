Arezzo, vaccinazione degli over ottanta completata: la seconda dose entro il 15 maggio

Marco Antonucci 23 aprile 2021 a

Prima dose di vaccino agli over 80: missione compiuta o poco ci manca. Nel territorio aretino è di fatto completata quella che era la prima importante trincea della campagna vaccinale. “Siamo intorno ad una percentuale del 90, 95%” spiega Anna Canaccini, direttrice del Dipartimento Territorio della Asl Toscana Sud Est, riferimento tra l’azienda sanitaria e i medici di base che, in queste settimane, sono andati veramente di corsa per somministrare le prime dosi di Pfizer agli aretini con più di ottant’anni.

“Di fatto possiamo affermare che entro domenica sarà completata la prima somministrazione” sottolinea Canaccini, “visto che la percentuale residua (che appunto oscilla intorno ad un 10% o meno, <CF1402>ndr</CF>) riguarda situazioni particolari”. Da chi non ha potuto ricevere la dose perché è stato colpito dal Covid e quindi deve aspettare prima della somministrazione ad altri particolari casi sanitari fino ad arrivare a chi - ma il numero nell’Aretino è davvero esiguo - ha preferito non sottoporsi alla vaccinazione. “E’ stato fatto un grande lavoro di squadra” commenta la direttrice del Dipartimento Territorio, “e il ringraziamento va ai medici di medicina generale, al loro grande impegno, così come un grazie va rivolto ai farmacisti. Tutti ci siamo mossi in una sola direzione: quella di riuscire a vaccinare il prima possibile”.

E l’obiettivo, a giudicare dai numeri, pare proprio essere stato raggiunto. Mercoledì e ieri il Teatro Tenda ha accolto quegli over 80 che si sono presentati senza appuntamento per ricevere la dose Pfizer. Numeri decisamente bassi: mercoledì le dosi sono state somministrate a quattro persone ad Arezzo e ad altre quattro in Valdarno. Prima somministrazione dunque che va in archivio; da lunedì si prosegue, ma potendo dedicarsi solo ai richiami - già iniziati e che fino ad oggi procedevano in parallelo con la campagna per le prime dosi - che dovranno essere completati entro il prossimo 15 maggio, come viene assicurato dalla Asl.

A definire l’orizzonte temporale sono le caratteristiche dello stesso prodotto la cui seconda dose deve essere somministrata a distanza di almeno 21 giorni. Un iter, quello della vaccinazione agli over 80, che ha visto i medici di famiglia assolvere ad un compito fondamentale e allo stesso tempo complesso. Non sono mancati i problemi, a partire dalla conservazione delle fiale e dal loro piano di somministrazione, ma con il passare del tempo tutta la procedura è andata affinandosi, fino ad arrivare al completamento della campagna. Che, alla data di martedì 20 aprile, ha visto somministrate 25.148 prime dosi; 10.354 i richiami completati.



