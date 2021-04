Arezzo, salgono a 4,4 milioni i dividendi di Coingas (utili Estra) per i comuni soci. Quello striscione anonimo

Luca Serafini 23 aprile 2021 a

a

a

In arrivo da Estra, tramite Coingas, 4,4 milioni di utili da dividere tra i 27 comuni soci. Più del doppio rispetto a quanto viene distribuito con il bilancio 2020, che ha previsto accantonamenti legati all’emergenza Covid, con un milione e 750 mila euro circa ripartiti in base alla percentuale di azioni societarie. L’assemblea di Coingas dedicata a questo bilancio è in programma martedì 27 aprile, lo stesso giorno in cui davanti al gup Claudio Lara proseguirà l’udienza preliminare che vede tra i tredici imputati proprio l’amministratore unico di Coingas, Franco Scortecci, e il presidente della multiutility dell’energia Estra, Francesco Macrì.

Sono entrambi coinvolti nel filone delle cosiddette “consulenze d’oro” dopo che il procuratore Roberto Rossi, martedì scorso, ha contestato anche a Macrì l’accusa di “concorso in peculato” nel ruolo di istigatore. La procura ipotizza infatti che fosse Macrì a premere sull’allora amministratore di Coingas Sergio Staderini per affidare allo studio legale fiorentino Olivetti Rason incarichi ritenuti malversazioni, perché non utili e strapagati. Il 27 aprile la difesa di Macrì (avvocato Gaetano Viciconte) dirà se accetta il nuovo capo d’imputazione in questo procedimento o se il pm Rossi dovrà aprirne un altro parallelo. Nel primo caso i 15 comuni che si sono costituiti parte civile sul filone consulenze verso gli imputati precedenti, estenderanno la rivalsa anche a Macrì. Che è anche accusato di abuso d’ufficio su un altro filone, quello della sua nomina in Estra. Il presidente di Estra è in carica fino al 2022 e dopo il periodo di autosospensione successivo all’altra inchiesta che lo riguarda, volto a verificare internamente la correttezza del suo operato, ha riassunto in pieno la sua operatività. Mantiene in questa fase la linea del silenzio e confida di poter dimostrare la sua estraneità alle accuse, che poggiano in gran parte sugli interrogatori resi da Staderini. All’indirizzo di Macrì e Scortecci ieri mattina è apparso uno striscione appeso all’esterno della sede storica di Coingas, con uffici di Estra, in via Igino Cocchi. C’era scritto: “Dimissioni Scortecci Macrì”. Non era firmato. E’ stato rimosso dopo che anche la Digos ne ha preso visione. Scortecci è subentrato in Coingas al posto di Staderini e nonostante il cambio di linea con il taglio delle consulenze al commercialista Marco Cocci e la revisione di quelle per Rason, nel rimettere a posto i conti della spa, secondo l’ipotesi della procura, non avrebbe denunciato le illegittimità precedenti.

Tutto ovviamente da dimostrare anche in questo caso, come del resto per tutti e tredici gli imputati, tra i quali figura il sindaco Alessandro Ghinelli (favoreggiamento e abuso d’ufficio) coinvolto pure in un terzo filone, quello del presunto accordo viziato da corruzione tra consigliere Roberto Bardelli ed ex presidente Multiservizi, Luca Amendola.

Tornando a Coingas e al suo amministratore, Franco Scortecci dichiara: “Ripongo totale fiducia nel lavoro della magistratura. Non mi sono dimesso e mantengo il mio ruolo per spirito di servizio all’azienda e verso i comuni soci. Nel 2015 i dividendi erano per 500 mila euro, nel bilancio 2021 arriveranno a 4,4 milioni, cifra mai raggiunta. Utili di Estra, partecipata da Coingas, che ha deliberato. Risorse importanti per il territorio”.

La parte del leone nella suddivisione delle risorse la fa il comune di Arezzo che con il suo 45% ha ricevuto quest’anno 770 mila euro. Seguono, per valore, con quote e introiti inferiori, i comuni di Sansepolcro, Cortona, Bibbiena, Foiano, Bucine, Civitella, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Lucignano e gli altri municipi con quote e introiti inferiori. La prossima fetta di torta sarà più ricca per tutti: anziché 1,7 milioni da dividere ce ne saranno 4,4.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.