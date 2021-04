Arezzo, riemerge la storia del partigiano Livio Conti della Brigata Osoppo fucilato dai tedeschi nel 1945

Santino Gallorini 23 aprile 2021 a

Mentre si avvicina la festa del XXV Aprile, riemerge la drammatica vicenda di Livio Conti, partigiano rigutinese della Brigata “Osoppo” fucilato il 29 aprile 1945. La sua figura era pressoché sconosciuta anche a Rigutino e se ne deve la riscoperta a Gustavo Cavallini e Massimo Pulitini, instancabili ricercatori di memorie del loro paese.

Livio era nato a Rigutino il 4 novembre 1925 da Zeffiro e Ada Lucci. Quando aveva poco più di 5 anni, la sua famiglia emigrò in Francia e si stabilì a Marsiglia.

Nel 1940 Livio tornò in Italia per studiare, ospite degli zii a Rigutino. Ne perdiamo le tracce per qualche tempo. Quando lo ritroviamo è a Torviscosa (UD), a svolgere il servizio di “guardia” presso l’agenzia V (una specie di fattoria) della SAICI (Società Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana della Cellulosa).

Nel giugno 1944 Livio entrò nelle formazioni clandestine del Raggruppamento “Osoppo” prendendo il nome di battaglia di “Cisco”. Le Brigate Osoppo raggruppavano reparti di partigiani di ispirazione cattolica, laica, liberale e socialista. I componenti ebbero quali segni distintivi il cappello alpino e il fazzoletto verde, si chiamavano “patrioti” e si distinguevano dalle formazioni “comuniste” per l’aspirazione ad un futuro stato democratico. Inoltre, nella loro operatività militare, evitavano di impegnarsi in azioni che avessero potuto compromettere la sicurezza della popolazione civile.

A comandare il reparto di Livio, dislocato nell’area di Torviscosa, c’era Giovanni Ardigò Della Pozza, nome di battaglia “Dick”. Per poter operare in maniera agile e determinante, Dick formò una specie di commando di 9 patrioti, denominati “tubisti”. Tra questi tubisti c’erano Primo Da Pol (Villa), Enzo Fiumalbi di Pontedera (Tonio) e Livio Conti (Cisco). Dal febbraio 1945 il gruppo partigiano di Livio assumerà la denominazione di Battaglione “Villa”, dal nome di battaglia del “tubista” Primo De Pol, ucciso in uno scontro con i tedeschi il 15 ottobre 1944. I “tubisti” ebbero altri scontri con i tedeschi, i più noti sono quello del 24 febbraio 1945 alle Crosere di Latisana e quello durissimo contro le SS germaniche a Titiano (Precenicco).

La vita dei “tubisti”, ma si può dire dei reparti della Osoppo, non era facile: oltre alla guerra aperta contro i nazisti ed i repubblichini, dovevano guardarsi dai reparti comunisti del IX Corpus sloveno e dei GAP nostrani, in particolare da quello comandato da Toffanin (Giacca), noto per la strage di Porzus.

Il 25 aprile 1945 molte città del Nord Italia erano state liberate, ma nel Friuli rimanevano parecchi reparti tedeschi. Anche a Torviscosa c’erano tedeschi. Il 28 aprile il comandante del “Villa” si decise a chiedere la resa ai tedeschi attestati in località La Rotonda. Don Francesco Pituello, parroco di Torviscosa e membro del locale CLN, nelle sue Memorie alla data 28 aprile 1945 scrive testualmente: “All’ora convenuta, due partigiani si presentano all’ufficiale tedesco intimando la resa che è rifiutata, per arrendersi al governo alleato. Allora i Patrioti iniziano l’attacco ed hanno la peggio. Due feriti rimangono in mano ai tedeschi”. E alla data 30 aprile continua: “Nel frattempo giunse notizia che i due feriti nell’azione della Rotonda del sabato sera, giacevano uccisi presso il Cimitero di S. Giorgio. Erano i due partigiani della Osoppo: Guido e Cisco. Ci siamo subito occupati che le due salme fossero trasportate nel nostro Camposanto, ed alle ore 14 entravano nella Chiesetta del nostro Cimitero”.

Il 3 maggio ci furono i funerali solenni, ben descritti da don Pituello che ne fu il celebrante: “Alle ore 11 dinanzi ad una folla immensa il Parroco celebrò Messa […]Il trasporto al cimitero è stato solenne. […]Conti Livio […]guardia alla agenzia V°, [È stato ferito nell’azione della Rotonda del sabato sera 28 Aprile. Trasportato dai tedeschi in ritirata fino a San Giorgio, e presso quel Cimitero venne ucciso dagli stessi nella domenica 29]”.

Invece, nell’aneddotica partigiana, si dice che Tonio e Cisco la sera del 28 aprile erano andati dai tedeschi della Rotonda per chiederne la resa, ma fatti prigionieri, la mattina del 29 furono portati al cimitero di San Giorgio e fucilati.

Di certo c’è che Livio Conti e il suo amico Fiumalbi furono fucilati dai tedeschi presso il cimitero di San Giorgio. Morti quindi in conseguenza di un’azione partigiana alla quale erano stati comandati.

Dopo un anno dalla tragica fine, il 29 aprile 1946 Livio fu riportato a Rigutino a cura dello zio Solindo Conti. Nel paese che lo aveva visto ragazzino e poi giovane studente, gli fu data solenne sepoltura ed un piccolo monumento nel locale cimitero ne ricorda il sacrificio.

Anche a Torviscosa nel novembre 1946 è stata posta una lapide che ricorda Livio Conti assieme ai suoi compagni “Villa” e “Tonio”, come lui caduti per la nostra Libertà. E il 25 aprile 2011 un’altra lapide in suo ricordo e in quello di altri due partigiani è stata scoperta a San Giorgio di Nogaro. Il 25 aprile, alle ore 11,30 Livio Conti verrà ricordato presso il Cimitero di Rigutino, con una semplice cerimonia presieduta dal Parroco, organizzata dal Comitato Rigutinese Ricerche Storico-Culturali.

Ringrazio per la collaborazione, oltre agli amici Massimo Pulitini e Gustavo Cavallini, Roberto Conti, fratello di Livio, Don Gianni Molinari, parroco di Torviscosa, Daniele Peressutti dell’ANA friulana, Giorgio Cojaniz e l’Arch. Roberto Volpetti, Presidente dell’Associazione Partigiani Osoppo-Friuli.



