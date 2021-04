Arezzo, il sindaco Ghinelli: "A maggio torna la Fiera Antiquaria"

24 aprile 2021 a

Con il ritorno della Toscana in zona gialla, a maggio potrà tornare anche la Fiera Antiquaria. Lo ha annunciato venerdì il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, durante la consueta diretta streaming da Palazzo Cavallo. “Non c’è bisogno di avere conferme, se non nelle modalità di svolgimento ma è possibile effettuarla”, ha spiegato Ghinelli. “Vanno viste le modalità ma si farà”. Con tutta la regione in zona gialla da lunedì 26 aprile, Arezzo può prepararsi dunque all’appuntamento con l’Antiquaria che, probabilmente, si terrà al Prato sabato primo e domenica 2 maggio. “La Toscana è tornata in zona gialla ma devo fare una raccomandazione”, ha sottolineato il sindaco Ghinelli rivolgendosi agli aretini. “L’importante è capire che dobbiamo mantenerla questa zona gialla. Dobbiamo garantirci una estate libera dal Covid diventando una città Covid free. Non siamo ancora fuori dalla pandemia. Ricordiamoci che il virus ancora è in giro. Dobbiamo quindi mantenere la guardia alta”.



