Ciclovia dei Due Mari, sopralluogo dei tecnici lungo la vecchia ferrovia Arezzo-Fossato di Vico

Primo passo per la ciclovia dei Due Mari che collegherà il Tirreno all'Adriatico. Effettuato un sopralluogo lungo l’antico tracciato ferroviario della linea dismessa Arezzo-Fossato di Vico destinato a trasformarsi in pista ciclabile. I ‘binari’ saranno percorribili in sella alle due ruote grazie ai soldi del Recovery Plan. Dopo la firma della convenzione approvata dalla giunta comunale con la quale è stato dato il via libera al progetto per la realizzazione della ciclovia che attraverserà le province di Grosseto, Siena e Arezzo, adesso il progetto inizia a pedalare nel territorio comunale. Il tratto aretino sarà lungo tredici chilometri e da Arezzo porterà a Palazzo del Pero per poi proiettare i cicloamatori verso Sansepolcro valorizzando e recuperando il tracciato della storica linea ferroviaria che portava a Fossato di Vico. Già al lavoro i tecnici per progettare l’intervento che mette insieme Comune di Arezzo e Regione Toscana coinvolgendo anche la Fiab. “Nei giorni scorsi” spiega l'assessore Alessandro Casi “è stato effettuato un sopralluogo tra i tecnici. Sul tracciato sono state fatte ispezioni alla presenza dell’architetto Paolo Lucattini della Regione Toscana. Tra gli esperti della Fiab, la Federazione italiana amici della bicicletta, c’erano Fabrizio Montaini e Paolo Chiasserini mentre per il Comune l’ingegner Giulia Armeni”. “L’iniziativa è ambiziosa” aggiunge l’assessore alle opere pubbliche “e ha come obiettivo quello di recuperare il tracciato ferroviario trasformandolo in un collegamento ciclistico della Due Mari”. Il sentiero ciclabile ripercorrerà le gallerie immerse nella campagna aretina. Un affascinante tuffo tra le bellezze paesaggistiche del territorio capace di attrarre molti cicloamatori e appassionati delle due ruote. “Un progetto” aggiunge Casi “che intende dare anche una spinta al turismo. L’intervento infatti non sarà solo a vantaggio del decoro e del recupero ambientale ma contribuirà anche a dare una spinta al cicloturismo”. L’innesto aretino, sul tratto della ciclovia dei Due Mari, sarà al Bagnoro e la lunghezza del tracciato sarà di circa 13 chilometri fino a Palazzo del Pero.

