Arezzo, nasconde la cocaina sotto catasta di legna nel garage: 32enne arrestato a Cortona

Aveva nascosto la droga sotto una catasta di legna nel garage ma i carabinieri della Compagnia di Cortona l'hanno trovata e per un 32enne è scattato l'arresto.

E' successo nel pomeriggio di venerdì 23: durante un servizio di prevenzione, la pattuglia della Stazione carabinieri di Cortona, ha notato il giovane che alla vista dei militari mostrava un atteggiamento di palese imbarazzo. Rilevando tale impaccio i militari lo hanno inviato a fermarsi, ma il giovane ha tentato la fuga a piedi.

Dopo una breve rincorsa, il giovane ha lanciato nel campo adiacente un mazzo di chiavi, dopodiché è stato raggiunto e fermato dai militari. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ma insospettiti dal lancio di chiavi, i carabinieri dopo averle recuperate hanno esteso la perquisizione anche al garage corrispondente alle chiavi, all’interno del quale, nascosta sotto una catasta di legna, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo cocaina, divisa in due bustine, per un peso complessivo di circa 25 grammi.

Il ragazzo., nato a Castiglion Fiorentino, è stato tratto in arresto e poi, come disposto dall’autorità giudiziaria, rilasciato in attesa di giudizio.



