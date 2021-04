Arezzo, in auto 70 bottiglie di vini e alcolici e sette chili di Parmigiano Reggiano: albanese tenta di corrompere i carabinieri, denunciato

24 aprile 2021 a

I carabinieri lo trovano con l'auto piena di alcolici e Parmigiano Reggiano. Lui tenta di corromperli offrendo loro la merce e finisce per complicare la sua posizione. E' successo in Valdarno, in provincia di Arezzo, durante una attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Stazione di Cavriglia. Lungo la Strada Chiantigiana, nel tratto che da Montevarchi conduce a Cavriglia, i militari dell'Arma hanno fermato una station wagon che procedeva a bassa velocità. L'andatura e il tentativo di effettuare una manovra per evitare il controllo hanno insospettito i carabinieri.

Alla guida dell'auto c'era un albanese poco meno che trentenne, residente a Roma, con alcuni precedenti per furti nei supermercati di ingenti quantità di generi alimentari. Il suo nervosismo ha indotto i militari ad approfondire il controllo.

Nel bagagliaio della station wagon c'era un vero e proprio campionario di bottiglie di alcolici, distillati e superalcolici delle migliori marche, compresi vini pregiati toscani. In tutto 70 bottiglie, e a queste si aggiungevano circa 7 chili di Parmigiano Reggiano, suddiviso in spicchi di circa 800 grammi, il tutto per un valore complessivo di oltre mille euro.

A quel punto, i Carabinieri incalzavano il soggetto sulla provenienza di tali alimenti, non ottenendo alcuna risposta plausibile, ma anzi ricevendo svariate versioni contraddittorie, compreso il fatto che avesse detti alimenti nella propria autovettura da svariati giorni, quando invece molte bottiglie e il parmigiano erano ancora evidentemente fredde di frigorifero.

Nel corso dello svolgimento delle operazioni, il sospettato provava addirittura spudoratamente a convincere gli operanti a lasciarlo andare, offrendo loro di tenere, in cambio, le bottiglie che preferivano. Ovviamente il tentativo è risultato vano, e il soggetto è stato deferito alla procura della Repubblica di Arezzo per ricettazione dei beni alimentari, di evidente provenienza furtiva, e per induzione alla corruzione di pubblico ufficiale.

Le bottiglie e il parmigiano sono stati sottoposti a sequestro e restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri di Cavriglia per risalire ai legittimi proprietari, quasi certamente un supermercato della zona del Valdarno dal quale la merce sarebbe stata trafugata.

