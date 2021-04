Nell'Aretino 96 nuovi casi di Coronavirus. In città sono 35, 10 a Loro Ciuffenna

24 aprile 2021 a

Ci sono 96 nuovi casi nell’Aretino di Coronavirus. Il numero è stato identificato dopo 1.305 tamponi che sono stati effettuati tra le 14 del 23 aprile e la stessa ora del 24. Un risalita rispetto a venerdì scorso quando i dati complessivi erano 68. In città sono 35 le persone positive, così negli altri comuni della vallata. Bibbiena 3, Bucine 1, Capolona 3, Castelfranco Piandiscò 3, Castiglion Fiorentino 1, Cavriglia 2, Chiusi della Verna 2, Civitella 2, Foiano 1, Laterina Pergine 3, Loro Ciuffenna 10, Lucignano 1, Marciano 2, Monte San Savino 3, Montevarchi 7, Pratovecchio Stia 3, San Giovanni Valdarno 3, Sansepolcro 8, Subbiano 3.

Stabile il numero dei ricoverati che sono 98 in bolla Covid e restano 17 in terapia intensiva. Le persone positive in carico sono 1.621 di cui a domicilio 1.286. Il numero delle persone in quarantena è 3.771. Per fortuna non ci sono decessi. Le persone guarite sono 50. Nelle altre province. Nel Senese ci sono 38 nuovi casi, mentre nel Grossetano appena 15.

La Asl ha anche ufficializzato l’andamento della settimana nelle Rsa aretine. Lunedì e martedì otto nuovi positivi su cinque case di riposo, mercoledì erano sette e giovedì cinque, sempre su cinque case di riposo. Il numero si abbassa ancora venerdì che sono quattro casi.

