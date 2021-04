Arezzo, bimbo scomparso ritrovato dopo un'ora

27 aprile 2021 a

Episodio a lieto fine nel giorno della Liberazione. Intorno alle 17 circa del pomeriggio del 25 aprile giungeva sulla linea d’emergenza della Polizia di Stato, la richiesta disperata di aiuto da parte di un padre che segnalava la scomparsa del figlio di 9 anni. In particolare l’uomo riferiva di aver perso di vista il piccolo mentre giocava fuori dal suo ufficio. Immediatamente veniva inviata una volante della Polizia di Stato nel luogo ove era avvenuta la scomparsa del bimbo; gli operatori, dopo aver assunto le informazioni principali in ordine alla conformazione fisica del bambino e agli indumenti dallo stesso indossati in quella giornata, iniziavano le ricerche, perlustrando tutta la zona, senza tralasciare nulla di intentato, spingendosi entro un chilometro dal luogo ove era stato visto per l’ultima volta il piccolo. Dopo circa un’ora di ininterrotte ricerche, gli operatori venivano attirati dalla presenza di un bimbo nei pressi di una fontana in piazza Andromeda, che corrispondeva alla descrizione fornitegli poco prima. Fortunatamente si trattava proprio del bambino ricercato, gli agenti appuravano dunque che stesse bene e immediatamente avvisavano il padre che poco dopo giungeva sul posto e in lacrime riabbracciava il suo piccolo.

