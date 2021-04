Arezzo, addio a Nedo Settimelli: pioniere della televisione locale e personaggio del piccolo schermo. Era stato colpito dal Covid

27 aprile 2021 a

Addio a Nedo Settimelli, volto noto della tv locale. Si è spento ieri pomeriggio a 77 anni nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Donato. Positivo al Covid, era stato ricoverato il 16 aprile, poi il quadro clinico è peggiorato per altre patologie fino al decesso. Nedo Settimelli, molto popolare in città e in provincia di Arezzo, ha legato la sua attività professionale alla televisione.

Nel 1974 aveva partecipato alla fondazione di Teletruria, allora via cavo, con il compianto Gianfranco Duranti, storico direttore dell’emittente. Poi Nedo Settimelli ha intrapreso strade diverse dando vita a Teleonda, Tva, Arezzo Tv e con emittenti radiofoniche come Radio Torre Petrarca, Radio Arezzo Tv. Instancabile e appassionato, ha condotto maratone televisive molto seguite dal pubblico. Lascia la moglie Giuliana, la figlia Greta, giornalista televisiva, e i nipoti Flavio e Nicole.

Oggi, mercoledì 28 novembre, dalle 12 camera ardente nella chiesa di San Biagio a Ciggiano dove il giorno successivo, giovedì 29 aprile alle 15, saranno celebrati i funerali. Sincere condoglianze ai familiari dalla redazione del Corriere di Arezzo.

