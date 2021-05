Arezzo, torna a muoversi la frana a Camaldoli: strada provinciale 67 chiusa, nessuna persona coinvolta

01 maggio 2021 a

Torna a muoversi la frana sulla strada Provinciale 67 in località Camaldoli, in Casentino. Il movimento franoso si è verificato oggi, 1maggio 2021, ed è stato necessario interrompere la circolazione per motivi di sicurezza. Vigili del fuoco, carabinieri e operai della Provincia di Arezzo sono intervenuti per mettere in sicurezza il luogo dello smottamento ma la situazione è tale da richiedere lavori più complessi. Non si registrano conseguenze alle persone. Il punto è lo stesso in cui la collina si era mossa il 9 febbraio scorso e dove di recente erano iniziati i lavori di ripristino.

